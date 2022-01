Blå partier afviser levertran i yoghurt i form af beløbsgrænse

Et rødt politisk flertal har indgået en aftale, hvor et element afhænger af, at blå partier vil stemme ja.

Oppositionspartier mener, at regeringen har gemt levertran i yoghurten i form af den reformaftale, der blev indgået sent fredag aften, som flere blå partier ikke er med i.

Aftalepartierne har lavet en aftale om at få flere til at arbejde mere. En aftale, hvor der endnu ikke er flertal for et vigtigt element.

Det handler om at lempe de krav, som udlændinge fra tredjeverdenslande mødes med, hvis de vil arbejde i Danmark.

Hverken Venstre eller De Konservative er med i aftalen. De to partier er dog enige i, at der bør gøres noget ved beløbsgrænsen - altså den løn, man som minimum skal tjene for at få lov til at arbejde i Danmark. Men forslaget er ikke godt nok, mener de to partier.

- Den ordning, som regeringen har præsenteret os for, er midlertidig. Den vil ikke gælde i al evighed. Den betyder, at man kan søge om at komme ind på den i to år, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V) til TV2 News.

Regeringen har ikke flertal for den del af aftalen, der handler om at sætte beløbsgrænsen ned til 375.000 kroner årligt.

Det er det, udlændinge fra lande udenfor EU skal tjene for at komme til Danmark. Men ordningen gælder som sagt kun i to år. Venstre afviser, at det er bedre end ingenting.

- Så kan man lige så godt sige, at vi er politisk uenige. Hvis man når frem til en model, som ikke giver nogen mening, så kommer Venstre ikke til at lægge stemmer til, siger Troels Lund Poulsen til TV2 News.

De Konservative kritiserer også, at ordningen er midlertidig og for dårlig generelt og vil ikke stemme ja.

Partierne vil sammen med Liberal Alliance og Nye Borgerlige præsentere deres eget forslag til en ordning.

Aftalen blev indgået sent fredag aften af regeringen, SF, De Radikale, Kristendemokraterne samt Dansk Folkeparti med henblik på at få flere til at arbejde mere.

Hvis Venstre skulle være gået med i aftalen, skulle den have indeholdt markant levere energiafgifter, lettelser i personskatten og bedre rammevilkår for erhvervslivet.

De Radikale er med i regeringens aftale og håber, at de blå vil stemme ja for den del, der omhandler beløbsgrænsen. Det siger de blå partiet dog nej til.

Troels Lund Poulsen kritiserer, at et politisk flertal har lavet en aftale, hvor der ikke er flertal for et enkelt element.

- Det klæder ikke de partier, der er med i aftalen, siger han.

/ritzau/