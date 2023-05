Blå partier efter abortmelding: Forældre køres ud på et sidespor

En række partier til højre for regeringen mener, at der skal være en voksen inde over, når et ungt menneske under 18 år skal have en abort.

På 50-års-dagen for den fri abort har regeringen onsdag meldt ud, at den vil sænke aldersgrænsen for fri abort uden forældres samtykke fra 18 år til 15 år.

Men det vækker opstand hos nogle partier.

- Jeg synes, at det er en fuldstændig forfejlet og forkert vej at gå for at være helt ærlig, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Mette Thiesen:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har masser af aldersgrænser på 18 år i Danmark. Både for at stemme og få en tatovering og alt muligt andet. Og nu vil regeringen så gøre det muligt for børn under 18 år uden deres forældres støtte og vejledning at tage en beslutning med store konsekvenser.

Susie Jessen, som er politisk ordfører hos Danmarksdemokraterne, er også bekymret for, at unge piger ikke vil inddrage forældre, hvis aldersgrænsen sænkes.

- Der er en grund til, at der er en myndighedsalder, og det er for, at der kan sidde forældre og hjælpe børn og blive oplyst om det, ens børn render og laver, siger hun.

- Jeg mener, at man her kører forældre ud på et sidespor, hvilket kan ende med, at der er nogle unge piger, som står helt alene. Og det vil vi meget gerne undgå.

Også De Konservative tager afstand fra regeringens melding.

På Twitter skriver partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard:

Artiklen fortsætter under annoncen

- At lade 15-årige stå alene med beslutningen om abort, uden at forældrene skal inddrages, er udtryk for mangel på respekt for familien som samfundets vigtigste fællesskab, skriver hun:

- Både i gode og svære tider. Urimelig beslutning at lade unge stå alene med.

Partiets sundhedsordfører, Per Larsen, har tidligere givet udtryk for, at han mener, at aldersgrænsen for fri abort skal sænkes.

På det tidspunkt gjorde han det dog også klart, at det var hans personlige holdning, og at det ikke var blevet drøftet med folketingsgruppen.

Til Ritzau skriver han onsdag, at gruppen nu har drøftet emnet, og at Mette Abildgaard fint giver udtryk for gruppens holdning.

/ritzau/