Blå partier er klar til at sløjfe testkrav for EU-borgere

Venstre og De Konservative er klar til at fjerne kravet om fremvisning af negativ coronatest ved indrejse til Danmark for borgere fra EU-lande.

Tirsdag har den svenske regering sagt, at der fra fredag ikke er krav om negativ test ved indrejse i landet for EU-borgere.

- Det er til besvær for vores virksomheder. Og når der ikke er nogle reelle årsager til det længere, så bør man få de her restriktioner væk, siger Kim Valentin, der er EU-ordfører i Venstre.

Per Larsen, der er sundhedsordfører i De Konservative, er enig.

- Vi ved, at det er omikron, der nu har taget over, som ikke giver så voldsomme forløb, som man så med de tidligere varianter, så jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at man bliver ved med at teste på den måde, som man gør, siger han.

Siden 27. december har der været krav om, at alle indrejsende uden bopæl i Danmark skal tage en test for coronavirus, inden de rejser ind i Danmark.

Kravet gjaldt oprindeligt til 17. januar, men er blevet forlænget til og med 31. januar.

Ved overtrædelse af kravene risikerer man en bøde på 3500 kroner.

Brancheorganisationen Dansk Erhverv mener også, at man bør droppe testkravet for rejsende fra EU-lande.

- Det giver ikke mening, at der fortsat er rejserestriktioner for rejsende fra EU-lande, der er i besiddelse af gyldigt coronapas, siger Lars Ramme Nielsen, der er markedschef i Dansk Erhverv.

/ritzau/