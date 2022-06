Blå partier kræver forklaring på stort vaccineindkøb i år

Venstre og De Konservative vil have redegørelse fra sundhedsministeren for aftaler om milliarddyre vaccinekøb.

Det kalder på en forklaring, at Danmark har forpligtende aftaler om køb af over 22 millioner doser af coronavacciner i år.

Det mener sundhedsordførerne for De Konservative og Venstre, Per Larsen og Martin Geertsen.

- Det er ret vildt, at man har købt så mange vacciner. Vi står i en situation, hvor vi faktisk har vanskeligt ved at komme af med det store overskud, vi har i forvejen.

- Man har destrueret en hel del, fordi de har en udløbsdato, så at man har lagt så store ordrer ind på vacciner her i 2022, det forstår jeg simpelthen ikke, siger Per Larsen.

Ifølge et aktstykke fra Sundhedsministeriet, som Folketingets Finansudvalg har godkendt i starten af april, er de forventede udgifter for vaccinerne på 2,8 milliarder kroner.

Til sammenligning brugte Danmark ifølge Statens Serum Institut (SSI) godt 2,4 milliarder på coronavacciner i 2021.

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, håber, at "der er nogen, der har en god forklaring" på, hvorfor Danmark har forpligtet sig til 22 millioner doser i 2022.

Det samme håber Per Larsen.

- Det er noget, vi skal have boret ud. Sundhedsministeren må komme med en redegørelse for, hvordan det er foregået, og hvorfor man har ageret, som man har.

- Vi har en situation, hvor vi ikke alle sammen skal stikkes hverken to eller tre gange. Der kan vel højst blive tale om, at vi skal have vaccineret de ældste borgere en ekstra gang, måske os alle sammen, men sandsynligvis kun med et enkelt stik. Så jeg forstår det simpelthen ikke.

Vaccinerne er købt i et fælles EU-samarbejde, oplyser Sundhedsministeriet i et skriftligt svar. De aftaler er Danmark "som udgangspunkt bundet af", lyder det.

Hvornår kontrakterne er indgået, oplyser ministeriet ikke.

Martin Geertsen fra Venstre forklarer, at partiet tidligere har spurgt til indkøbet.

- Vi har spurgt til det i april og fået det svar, at det er svært at forudse epidemien. Det skulle være årsagen. Men nu kan jeg forstå, at det handler om noget med EU og fællesindkøb.

- Vi må have en redegørelse for det her forløb, for det virker meget mærkværdigt, siger han.

Sundhedsordføreren henviser til, at SSI fra marts 2020 til slutningen af december 2021 købte udstyr for knap fire milliarder kroner, men uden et eneste udbud. Derfor er han "særligt opmærksom", siger han.

- SSI og regeringen har tidligere haft og har fortsat store sager, hvor man nærmest har omgået udbudsloven.

