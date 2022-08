Blå partier kritiserer Løkkes mål om en bred regering

De borgerlige partier anklager Lars Løkke Rasmussen for at lade sig styre af personlige politiske mål.

En række blå partier kritiserer Moderaternes leder, tidligere V-statsminister Lars Løkke Rasmussen, for at være styret af personlige ambitioner, når han holder fast i at ville danne en bred regering. Det skriver Berlingske.

Kritikken lyder blandt andet fra Løkkes tidligere parti, Venstre. De mener, at han bør bekende kulør i stedet for at satse på en bred regering.

- Jeg tror godt, Løkke kan se, at der er større chance for at få hans politik fremmet i samarbejde med et borgerligt flertal end ved at gå rødt med Mette Frederiksen, skriver den politiske ordfører, Sophie Løhde (V), i en sms til Berlingske.

- Derfor undrer jeg mig også over, at han ikke melder klart ud, skriver hun.

Tidligere Venstre-minister Inger Støjberg, der er leder af det nystiftede parti Danmarksdemokraterne, mener, at Løkke kan risikere at blokere for en borgerlig regering på grund af egne politiske ambitioner.

Kritikken bakkes op af Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Politisk chef og folketingskandidat for Moderaterne Jakob Engel-Schmidt er "ikke overrasket" over kritikken.

- Vi er som parti stiftet på et grundlag om en bred reformregering hen over midten, som dermed holder de yderste partier såsom Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og Nye Borgerlige væk, siger han til Berlingske.