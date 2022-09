Blåt flertal uden Løkke: Ellemann og Pape kan tælle til 90 mandater

Om under en måned skal statsminister Mette Frederiksen (S) have udskrevet valg, for ellers vil De Radikale tvinge hende til det ved at stille et mistillidsvotum.

Derfor er den nyeste måling fra Voxmeter foretaget for Ritzau formentlig også nedslående læsning for regeringen, som står til at måtte afgive magten, hvis der var valg i morgen.

Målingen viser, at Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, sammen med resten af blå blok står til at få 50 procent af stemmerne. Det svarer til 90 mandater.

Det er vel at mærke uden Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, som i den seneste måling er under spærregrænsen med en opbakning på 1,7 procent. Der er dog en statistisk usikkerhed på 0,8 procentpoint.

Den røde blok står til 48,3 procent af stemmerne. Det svarer til 85 mandater. For begge blokke er der en statistisk usikkerhed på 3,1 procentpoint.

Valget til Folketinget skal ifølge Grundloven senest afholdes 4. juni næste år.

Men gør De Radikale alvor af sin trussel, og et flertal i Folketinget udtrykker mistillid til statsministeren, skal regeringen gå af, eller statsministeren skal udskrive valg.

På den måde tvinger De Radikale i princippet Mette Frederiksen til at udskrive valg inden længe.

Søndag aften var de tre statsministerkandidater i den første tv-debat forud for det kommende folketingsvalg. Her debatterede de blandt andet inflation, sundhed og klima.

Målingen fra Voxmeter er lavet i dagene op til debatten og kan derfor ikke have haft nogen betydning for, hvad de 1002 adspurgte personer har svaret.

Desuden viser målingen, at Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, fortsat får en opbakning på omkring 9 procent. I denne uge er det 9,3 procent.

Dansk Folkeparti, som før sommer lå omkring spærregrænsen på 2 procent, har i de seneste målinger ligget nogenlunde stabilt på omkring 3 procent.

Det er også tilfældet i den nyeste måling, hvor Dansk Folkeparti får en opbakning på 3,3 procent.

/ritzau/