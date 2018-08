Blæsevejr har givet ny luft til iltsvindsramte farvande

Trods tiltrængt blæst kan de kommende måneder blive kritiske for danske farvande, der kæmper med at få vejret.

Stormvejret Johanne ruskede sidste uge godt op i flere iltfattige danske farvande, der har lidt under sommerens varme og stille vejr.

Situationen er således væsentligt bedre i Limfjorden og omkring Sjælland end for blot for få uger siden, hvor der blev meldt om omfattende iltsvind.

Det meddeler Miljøstyrelsen lørdag.

Blæsten har nemlig givet ny luft til vandet i Limfjorden og omkring Sjælland, så der bortset fra enkelte steder ikke længere er iltsvind.

- Vi har fået rørt grundigt rundt i vandmasserne, så de mere iltrige overfladelag af vandet er blæst ned i bunden, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Harley Bundgaard Madsen.

Men iltsvindet kan risikere at vende tilbage flere steder i løbet af den kommende tid.

August, september og oktober er nemlig de måneder, hvor iltsvindet typisk er værst, fortæller Harley Bundgaard Madsen.

I Mariager Fjord og Det Sydfynske Øhav er der fortsat iltsvind, mens man i det sydlige Lillebælt afventer resultater fra Miljøstyrelsens skibe, der jævnligt måler iltsvind.

- Vi er stadig så tidligt på året, at der sagtens kan opstå iltsvind igen, hvis vi får en lang periode med stille vejr, siger Harley Bundgaard Madsen.

Situationen er dog en forbedring i forhold til før Johanne, hvor det kraftige iltsvind omfattede dele af Limfjorden, Mariager Fjord, Skive Fjord, Det Sydfynske Øhav, Lillebælt, vandet ved Faxe på Sjælland og ved Lolland.

Iltsvind i de danske farvande opstår, når kvælstof og fosfor på grund af nedbør bliver skyllet ud i havet fra landjorden, skriver Miljøstyrelsen.

I vandet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer.

Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist tømmes for ilt.

Denne form for iltsvind adskiller sig fra den omfattende og pludselige fiskedød, der blev registreret i Filsø i Jylland sidste uge.

Her gjorde et voldsomt regnvejr, at organisk materiale som eksempelvis træer og blade, der havde ophobet sig i drænrør i hele oplandet omkring søen, blev ført ned i Filsø.

Det gav det pludselige og voldsomme iltsvind, som førte til, at flere tons fisk døde i løbet af kort tid.

/ritzau/