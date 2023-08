Blæsevejr trækker badehuse ved Løkken til havs

På trods af en større redningsaktion lykkedes det ikke at redde alle de hvide badehuse på Løkken Strand fra elementernes hærgen.

Tirsdag morgen flyder flere af husene rundt i strandkanten, efter at bølgerne som følge af den forhøjede vandstand har revet dem løs, på trods af at nogle af dem var fastgjort med stolper.

TV2 Nord har talt med Anja Laustsen, der mandag morgen var magtesløs, da hun så sit badehus skvulpe rundt i vandkanten.

- For nogle år siden stod vi og skubbede på badehusene, for at de ikke skulle svømme væk, men det er simpelthen for farligt nu, for det blæser stadig helt vildt, siger hun til den regionale tv-station.

Mandag blev flere af badehusene fjernet med lastbil og kran på grund af de varslede vindstød af stormstyrke.

Men det lykkedes ikke at fjerne alle de 480 huse, der normalt står i lige rækker på stranden i perioden fra maj til september.

Det er ikke første gang, at de privatejede strandhuse river sig løs. Det skete også i sommeren 2020.

/ritzau/