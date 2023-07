Blandede USA sig i dansk Paludan-forbud? Nu opfordres Ombudsmanden til at gå ind i sagen

Vi begynder ved nattens store nyhed.

Hundredvis af demonstranter har i nat dansk tid stormet den svenske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, i protest over endnu en planlagt koranafbrænding i Stockholm.

Der er forlydender om, at demonstranterne har sat bygningen i brand, men det er endnu uvist, hvor stort omfanget er, og hvorvidt de indtrængende stadig befinder sig på ambassaden. Til gengæld har det svenske udenrigsministerium forsikret om, at ingen ansatte er kommet til skade. Det skriver Reuters.

Demonstranter trængte natten til torsdag dansk tid ind i den svenske ambassade i Bagdad. Foto: Ali Jabar/AP/Ritzau Scanpix

Blandede USA sig i dansk Paludan-forbud?

Hvis der er én person, som i både Danmark og Sverige er blevet ansigt på koranafbrændinger, må det være Rasmus Paludan. Og han er også hovedpersonen i den næste nyhed. For ifølge en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået, så var Justitsministeriet i tiden op til Folkemødet på Bornholm i dialog med den amerikanske ambassade i København om Paludans afbrændinger.

Islamkritikeren endte med at få forbud mod at deltage ved netop Folkemødet. Til avisen siger en professor i forvaltningsret, at Folketingets Ombudsmand bør se på sagen:

"Når der bliver truffet så vidtgående en beslutning om, at en person er helt udelukket fra at deltage i Folkemødet, bør der være åbenhed om, at alt er gået rigtigt for sig, og at reglerne er overholdt."

Biden sender skarp advarsel til Israel

Det tegnede ellers godt. Da Israels præsident, Isaac Herzog, i forgårs ankom til Det Hvide Hus i USA, forsikrede den amerikanske præsident, Joe Biden, at de to nationers bånd er "ubrydeligt". Men så blev ordlyden hårdere. USA's og Israels forhold kan tage alvorligt skade, hvis den israelske regering gennemfører den retsreform, som israelere gennem måneder har demonstreret mod, sagde Biden dagen derpå til den israelske regering via avisen The New York Times.

Trods formaningerne holdt præsident Herzog i går tale for den amerikanske kongres. Her forsikrede han, at det israelske demokrati er både "stærkt og resilient", og at båndet til amerikanerne er ubrydeligt. Undervejs fortsatte protesterne i hans hjemland, hvor hundredvis af reservister blandt andet skrev under på en erklæring om, at de – som følge af regeringens reformplaner – ikke længere vil stå til rådighed for landets militær.

Præst advarer om kristent folkemord i Nigeria

Advarsler er også at finde i morgenens næste historie: Der udspiller sig et folkemord på kristne i Nigeria, og det internationale samfund indgår i en konspiration ved at tie. Sådan lyder det fra den nigerianske biskop Wilfred Anagbe. Det skriver The Christian Post. I et brev, han har sendt til den amerikanske kongres, adresserer han de massemord, der finder sted i blandt andet hans stift i Nigeria.

"Længe har angreb fra islamistiske militante ikke blot dræbt tusinder, men også fordrevet millioner, som nu har søgt tilflugt i lejre spredt ud over staten," skriver han.

Gennem årtier har hyrder og landmænd i Nigeria levet i blodig konflikt med hinanden. Men det er nærmere et folkemord på kristne begået af islamister, skriver biskop i brev til den amerikanske kongres. Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP/Ritzau Scanpix

Han beskriver desuden de masseødelæggelser, der har fundet sted som følge af det, han omtaler som jihad – noget, som den nigerianske regering dog afviser er religiøst motiveret. Den mener i stedet, at volden er del af en årtier lang konflikt mellem hyrder og bønder.

Opråbet kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Biden allerede er blevet kritiseret for ikke at inkludere Nigeria på Udenrigsministeriets liste over lande med særligt alvorlige krænkelser af religionsfriheden.

Krænkelser trumfer ytringsfrihed i FN

Vi bliver et øjeblik ved det med religiøse krænkelser. I sidste uge stemte et flertal i FN's Menneskerettighedsråd nemlig for en resolution om religiøst had. Den var bragt til afstemning af Pakistan som følge af den seneste tids koranafbrændinger i Sverige og blev især bakket op af muslimske lande samt Kina og andre autoritære stater.

Med vedtagelsen er FN's medlemslande nu opfordret til at "forebygge og retsforfølge personer, der taler eller handler for religiøst had, og som udgør tilskyndelse til diskrimination, fjendtlighed eller vold". Og mens resolutionen hyldes i den muslimske verden, indikerer den, at der i FN's Menneskerettighedsråd ikke længere er et flertal, som synes, at ytringsfriheden trumfer andre rettigheder. Hvorfor det kan ses som et nederlag for Vesten, undersøger Kristeligt Dagblad på forsiden af dagens avis.

Godt nyt til patienter

Vi slutter med positivt nyt om fremskridt i medicinens verden. Der lader nemlig til at være skabt et potentielt gennembrud inden for sclerose-behandling – endda i Danmark.

Erfaringer fra Rigshospitalet viser, at behandling med stamceller kan være til stor gavn for patienter med svær sclerose. Scleroseforeningens direktør siger til Ritzau, at behandlingen nærmest kan sætte sygdommen på pause for de berørte patienter, som ofte er unge og tidligere har manglet behandlingstilbud.