Blandt særlig gruppe forudser SSI høj spredning med abekopper

Mens Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at der er lav risiko for spredning af abekopper i den brede befolkning i Danmark, vurderer den samtidig, at risikoen for spredning er høj i en særlig gruppe.

Det skriver instituttet i en pressemeddelelse.

- Der er dog høj sandsynlighed for spredning blandt personer med flere seksualpartnere - herunder blandt mænd, der har sex med mænd i udlandet, lyder det.

Samtidig vurderer SSI, at konsekvensen af smittespredningen i gruppen vurderes dog som lav. Det er, fordi sandsynligheden for alvorlige forløb med abekopper vurderes som lav i Danmark.

Onsdag er meldingen fra seruminstituttet, at der fortsat blot er konstateret to tilfælde af smitte.

Det første tilfælde blev bekræftet mandag. Tirsdag oplyste SSI, at endnu en person var smittet. Begge havde været på rejse i Spanien. Derudover er tre ved at blive undersøgt for smitte.

Abekopper, der normalt kun findes i Central- og Vestafrika, er de seneste dage blevet set i flere forskellige europæiske lande.

At risikoen for smittespredning vurderes høj blandt mænd, der har samleje med andre mænd, bør formuleres med omtanke. Det mener FN-agenturet UNAIDS, der koordinerer bekæmpelsen af hiv.

De advarede søndag mod homofobi og racisme i forbindelse med dækningen af abekobber.

- Stigmatisering og placering af skyld underminerer tillid og evnen til effektivt at handle på udbrud som dette, sagde UNAIDS vicedirektør, Matthew Kavanagh til AFP.

/ritzau/