Bleskift og mere mad hjemme presser udsattes coronaøkonomi

Nogle udsatte familier har haft ekstra udgifter til særligt bleer, computere og mad under coronanedlukningen.

Børnefamilier rundtom i landet har under coronakrisen haft en mere presset økonomi end normalt.

Det skyldes, at familierne har haft større udgifter til eksempelvis bleer og et ekstra måltid hjemme hver dag, fordi børnene ikke er kommet i daginstitution eller skole.

Det viser en undersøgelse fra Mødrehjælpen, der er en organisation, som arbejder for bedre vilkår for børnefamilier og gravide.

- At Danmark lukkede ned betød, at familierne oveni en i forvejen meget presset økonomi har skullet betale for frokost, formiddags- og eftermiddagsmad og bleer til børnene, siger direktør Ninna Thomsen.

- Nogle forældre har også haft udgifter til computere, fordi man i skolen har haft brug for en computer derhjemme. Og hvis man har flere børn, har man måske ikke kun haft udgifter til én computer, siger hun.

Mødrehjælpen har sendt et spørgeskema til 4510 personer, der de to foregående år har modtaget julehjælp fra organisationen. Heraf har 1549 svaret. 72 procent af dem er enlige forsørgere.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for gruppen af udsatte familier i Danmark.

Under nedlukningen har kommunerne tilbudt nødpasning til familier, der måtte have brug for det. Interesseorganisationen Børns Vilkår vurderede dog, at der var for få børn i nødpasning, når man særligt medregnede antallet af udsatte børn.

Også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) opfordrede til, at flere forældre tog imod tilbuddet om at få børnene passet.

Spørgsmål: Hvorfor har de udsatte familier ikke i større grad gjort brug af nødpasningen, hvis de har følt sig presset på økonomi og overskud?

- Det er vores oplevelse, at da nødpasningen startede, var det meget begrænset, hvem der kunne få mulighed for det, siger direktør Ninna Thomsen.

Hun nævner, at Mødrehjælpen fik flere henvendelser fra enlige forældre på kontanthjælp, som ikke havde mulighed for at få nødpasning til børnene.

Med skoler og daginstitutioner genåbnet er problemerne for de udsatte børnefamilier til dels overstået, medgiver Ninna Thomsen. Hun mener dog ikke, at det økonomiske efterslæb fra coronakrisen er klaret.

I midten af juni vedtog et flertal i Folketinget, at alle på overførselsindkomst får en skattefri sommercheck på 1000 kroner. Pengene udbetales efter planen senest til efteråret.

Uddelingen ventes at koste 2,2 milliarder kroner.

