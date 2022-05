Bliver krigen afgjort, nu hvor Rusland vinder terræn?

Det er dagen før dagen – hvad enten man tæller ned til sommer eller til folkeafstemningen om det danske forsvarsforbehold.

Og hører man til en af dem, som endnu ikke har besluttet, hvor krydset skal sættes, er der hjælp at hente i dagens udgave af Kristeligt Dagblad. Her kan man nemlig blive klogere på de fire væsentligste argumenter for at stemme henholdsvis ja og nej.

"Sammenhold" og "samarbejde" har været et af de centrale omdrejningspunkter i argumentationen blandt fortalere for at afskaffe forbeholdet. Imens frygter modstandere, at mere EU-samarbejde om forsvar og militær vil underminere forsvarsalliancen Nato. Men et stærkere europæisk forsvarssamarbejde vil ikke få negative konsekvenser for Nato-alliancen. Det vurderer eksperter over for Kristeligt Dagblad.

EU stopper – næsten – al russisk olieimport

Vi bliver en stund ved EU, for 27 europæiske stats- og regeringschefer har siden i går været samlet til et ekstraordinært EU-topmøde om situationen i Ukraine. På programmet var forhandlinger om EU's sjette sanktionspakke mod Rusland, der særligt har haft til formål at udfase brugen af russisk olie.

Og i nat blev landene så enige om, at to tredjedele af olieimporten fra Rusland fremover skal forbydes. Det skriver Reuters. Dermed har man tilladt, at Ungarn – der havde sat sig på tværs af EU's ambitionen om at udfase al russisk olie – fortsat kan modtage olie fra russerne.

I Danmark har man ellers talt for "så hårde sanktioner som overhovedet muligt", som statsminister Mette Frederiksen (S) i går formulerede det i Bruxelles. For almindelige danskere herhjemme vil forbuddet hovedsageligt blive afspejlet i fortsat høje benzinpriser, siger ekspert til Ritzau.

Rusland på vej mod kontrol med ukrainsk region

Men hvad sker der egentlig i den krig, EU-lederne er samlet for at fordømme? I går trængte russiske tropper ind i Sjevjerodonetsk, der er den sidste del af provinsen Luhansk, som Rusland mangler at erobre i området. Og det er det tunge skyts, russerne har fundet frem: Ifølge vidner bombes byen omtrent 200 gange i timen, og myndighederne kan ikke længere holde styr på, hvor mange der er hverken dræbte eller sårede, skriver The Guardian.

Får russerne kontrol med Sjevjerodonetsk og dermed hele Luhansk, vil det være en stor symbolsk sejr for Rusland, fortæller militæranalytiker Anders Puck Nielsen til netmediet Zetland. Men det betyder altså ikke, at Rusland nu er på vej til at vinde krigen. Ifølge militæranalytikeren er det afgørende i krigen nemlig, hvem der først slides ned. Og meget tyder på, at russerne i øjeblikket lider store tab, mens ukrainernes vrede har vist sig at være en stærk drivkraft på slagmarken. Der er altså intet, der er afgjort endnu.

Katastrofe udspiller sig på Afrikas horn

Mens EU kigger mod Rusland og overvejer, hvordan man bedst kan håndtere krigen i Ukraine, er håndteringen af en anden krise, som Kristeligt Dagblad over de seneste uger løbende har dækket, måske gået en smule i glemmebogen: Tørkekatastrofen på Afrikas Horn. Her lider 23 millioner mennesker netop nu af ekstrem sult, og hvert 48. sekund fører det til dødsfald.

Men fejlsagne regnsæsoner er langt fra den eneste forklaring på tørken. Hvordan krigen i Ukraine og coronapandemien er blot to ud af fire primære årsager, der har udløst krisen, kan man blive klogere på i dagens avis. Og så kan man læse meget mere om katastrofen i Kristeligt Dagblads artikelserie her.

Tre hurtige fra trosverdenen

To kirkegårde i Randers er blevet udsat for massivt hærværk, blandt andet væltede gravsten. Det skriver TV 2 Østjylland. For Østre Kirkegårds vedkommende sker det for anden gang inden for få år. Politiet formoder dog ikke, at det er religiøst motiveret.

Muslimer bliver generelt fremstillet dårligere i vestlige medier end andre religiøse grupper. Det viser en analyse af 250.000 amerikanske, britiske, canadiske og australske artikler publiceret over en 21 år, ifølge Religion News Service.

Den nationale kirke i Skotland har nu undskyldt for sin rolle i de tusinder af hekseafbrændinger, der fandt sted mellem 1500 til 1700-tallet. Det skriver The Christian Post.

Flyvende blodprøver over det sydfynske øhav

Det er ikke hekse, der flyver rundt i dagens sidste historie, selvom det næsten kan lyde som noget fra en fantasy- eller science fiction-film. Ikke desto mindre er flyvende blodprøver præcis, hvad der i fremtiden kan svæve rundt over hovedet på danskerne.

I går fløj en såkaldt sundhedsdrone for første gang den 50 km lange distance mellem Svendborg og Ærø, hvorimellem der fremover skal sendes blodprøver – og på sigt medicin – gennem luftrummet. Med dronens transporthastighed på 40 minutter går det nemlig langt hurtigere i luften end til lands og vands, og forhåbningen er, at sundhedsdroner i fremtiden også skal implementeres på andre større øer i Danmark.

Hvordan det ser ud og lyder, når dronen letter, kan du se i DR's video fra generalprøven her.