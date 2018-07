Blodbank slår alarm: Donorer bliver væk i sommervarmen

Hylderne med blod i blodbanken på Odense Universitetshospital er halvtomme, fortæller bioanalytiker.

Der mangler blod i blodbanken på Odense Universitetshospital. Tirsdag morgen mangler blodbanken 419 portioner blod.

Bloddonorer booker ikke tider, og flere af dem, der har booket, aflyser igen, oplyser blodbanken til TV2 Fyn. Der er en ekstrem mangel, lyder det.

Elizabeth Hanmann, der er bioanalytiker i blodbanken opfordrer derfor fynske bloddonorer, som er vant til at give blod, til at komme forbi.

- Vores lagerhylder med blod er halvtomme. Vi har sendt en masse beskeder ud til tappeklare donorer, så vi kan få fyldt vores lagre op. Men der er desværre ikke den store respons på vores beskeder.

- Derfor slår vi nu alarm, for der skal ikke meget til at vælte læsset, så vores hylder bliver kritisk tomme, siger hun til Ritzau.

Bioanalytikeren fortæller, at det ofte er et problem om sommeren, at blodbanker mangler blod. Derfor sørger blodbankerne for at opbygge et lager inden sommerferieperioden, men alligevel er lageret tyndet ud.

Hun tror, at det skyldes, at folk hellere vil nyde sommervejret.

- Så lægger folk måske ved stranden, og så gider de alligevel ikke at komme ind. De fleste får heldigvis meldt afbud, men det hjælper jo ikke, når der ikke er nogen til at erstatte, siger Elizabeth Hanmann.

/ritzau/