Blodbanker vil teste for antistoffer efter coronasmitte

Foreløbige resultater fra blodbanker viser, at der er lang vej til udvikling af flokimmunitet mod coronavirus.

Landets bloddonorer skal hjælpe myndighederne med at få et overblik over, hvor mange danskere der har været smittet med corona og udviklet immunitet.

Det sker, når regionernes blodbanker begynder at teste doneret blod for antistoffer efter coronasmitte.

Blodbankerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland er som de første begyndt at teste for antistoffer i denne uge.

Senere følger de øvrige regioner med.

I hovedstadsregionen er blod afgivet fra 1000 donorer i perioden fra 1. til 3. april blevet testet.

Her viser resultaterne, at 27 af bloddonorerne har dannet antistoffer mod coronavirus.

I Region Midtjylland er der testet for antistoffer blandt 244 donorer, der har afgivet blod mellem 2. og 3. april. Her er der ikke fundet nogen positive test.

Der er derfor lang vej til at opnå en bred immunitet mod sygdommen i befolkningen - også kaldet flokimmunitet.

Eksperter har anslået, at det vil kræve, at cirka 60 procent af befolkningen - svarende til 3,6 millioner danskere - skal have haft sygdommen for at udvikle flokimmunitet.

- En lav flokimmunitet betyder, at det er mere sandsynligt, at smitten kan brede sig epidemisk og dermed være mere alvorlig.

- Derfor skal undersøgelsens første tal tages meget seriøst, når vi indtil nu kan se, at flokimmuniteten blandt de første testede er så lav, som den er, siger Henrik Ullum, overlæge og professor på Rigshospitalet, i en pressemeddelelse.

De foreløbige og kommende resultater bliver løbende meldt ind til Statens Serum Institut.

I Danske Regioner er regionsformand Stephanie Lose (V) tilfreds med, at regionernes blodbanker kan yde et væsentligt bidrag til overvågningen af smitteudbredelsen.

- Det er helt afgørende ny viden på området, som blodbankerne kan levere her, siger hun.

Cirka fem procent af danskerne lader sig regelmæssigt tappe for blod. Det svarer til over 5000 donationer per uge.

Tidligere på ugen meddelte virksomheden Falck, at man planlægger at teste op mod 5000 medarbejdere for antistoffer efter coronavirus.

/ritzau/