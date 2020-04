Blodplasma fra raskmeldte skal bruges som corona-behandling

Forskningsprojekt skal undersøge om blodplasma fra raskmeldte skal bruges som behandling til corona-patienter.

Den første raskmeldte Covid-19-patient har doneret blodplasma og dermed også antistoffer mod coronavirusset.

De antistoffer håber læger på Aarhus Universitetshospital at kunne få fingrene i, sådan at de allerede i næste uge kan gå i gang med en ny forsøgsbehandling af coronasmittede

Det skriver TV2 Østjylland.

Lægerne vil i et forskningsprojekt undersøge om antistofferne kan bruges som en effektiv behandling mod coronavirus.

- Vi undersøger donor for antistoffer. Vi håber, at antistofferne fra de raskmeldte kan hjælpe med at bekæmpe virus og mindske den betændelsestilstand i lungerne, som Covid-19 forårsager, siger Christian Erikstrup, der er professor og overlæge i Blodbanken på Aarhus Universitetshospital, til TV2 Østjylland.

- Det her med at tappe plasma fra tidligere patienter, det er noget, der bliver afprøvet i rigtig mange lande. Der er et stort håb om, at det her kan have en plads i behandlingen af coronavirus, siger han til TV2 Østjylland.

Forskerne håber, at antistofferne kan overføres til patienter, der er indlagt med Covid-19 og hjælpe dem gennem åndedrætsbesvær og lungeproblemer. Behandlingen skal ikke tilbydes de patienter, der er indlagt på intensiv.

Selv om den første portion blod med antistoffer onsdag kom i hus, går der lidt tid endnu, før forskerne kan gå i gang med at afprøve antistofferne på patienter.

- Vi mangler lige det allersidste papirarbejde, før vi kan begynde at behandle patienter. Jeg håber, vi kan starte i næste uge, siger Martin Tolstrup, der er afdelingsleder ved Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital til mediet.

- Helt konkret får vi en blodprøve fra de her patienter. Den tager vi ned i vores laboratorie, hvor vi blander antistofferne fra blod med virus og undersøger, hvor godt de hæmmer virusinfektionen, siger han.

På landsplan regner forskerne med at behandle mellem 200 og 250 patienter med den nye metode. De forventer at have resultater klar i efteråret, men det afhænger af, hvor hurtigt de kan finde egnede patienter, der vil være med i forskningsprojektet

/ritzau/