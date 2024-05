6000 blodprøver skal give forskere ny viden om tidlige og sene fødsler

Nogle gravide føder for tidligt, mens andre går over tid og skal sættes i gang.

Nu vil forskere fra Statens Serum Institut (SSI) forsøge at blive klogere på graviditetens mekanismer.

Det skriver seruminstituttet på dets hjemmeside.

240 kvinder har fået taget blodprøver hver uge gennem hele deres graviditet fra uge 12 til under og lige efter fødslen.

Studiet bygger således på 25 blodprøver fra hver af de medvirkende kvinder - 6000 prøver alt i alt.

Seniorforsker Heather Boyd håber med projektet at finde ud af, hvilke gener og proteiner der har den største betydning for afslutning af en rask graviditet.

- Vores håb er, at når vi ved præcist, hvad der foregår, når en rask graviditet afsluttes til tiden, vil vi også være i stand til at forklare, hvorfor nogle kvinder går for tidligt i fødsel, mens andre går langt over tid og tit skal igangsættes.

I en tidligere fase af projektet har forskere fundet ud af, at der er store forskelle på, hvilke stoffer der kan måles i blodet på forskellige tidspunkter under graviditeten.

Forskellene er så tydelige, at man ved at måle niveauer af en håndfuld nøglestoffer i blodet kan anslå, hvor en kvinde befinder sig i graviditeten.

Det er særligt relevant de steder i verden, hvor man ikke - som i Danmark - undersøger kvinder med ultralydsskanning i første trimester af graviditeten.

Det gør det svært for de kvinder og for sundhedspersonale de pågældende steder at vide, hvornår kvinden kan regne med at føde, eller om hun går for tidligt eller for sent i fødsel.

Her kan resultaterne fra studiet ifølge Heather Boyd gøre en stor forskel.

- Her kan vores resultater danne baggrund for et vigtigt gennembrud, da det på sigt kunne give sundhedspersonale muligheden for at finde ud af, hvor langt en kvinde er henne i sin graviditet på baggrund af en enkelt blodprøve.

Projektet med navnet "Biologiske Signaler i Graviditet" blev iværksat allerede før coronatiden og var under epidemien på standby.

Det genoptages ifølge seruminstituttet med "ny projektleder og nye ressourcer", der skal analysere de mange blodprøver fra de medvirkende kvinder.

Det fremgår ikke af nyheden, hvornår projektet ventes afsluttet.

/ritzau/