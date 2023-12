Blodprøver kan ændre din plads i kræftkøen

Et nyt dansk studie åbner mulighed for, at hurtige blodprøver kan blive et langt mere effektivt redskab til prioritering af operationskapaciteten på kræftområdet.

Enkelt sagt handler det om, at blodprøver lynhurtigt sladrer om, hvor effektiv kræftbehandlingen har været, og om kræften er slået tilbage eller i hastig fart udvikler sig igen.

Studiet, der netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Annals of Oncology, inkluderer 850 patienter med tarmkræft fra hele Danmark.

Det er et af de største studier, når det gælder måling af kræft-DNA efter operation.

Bag undersøgelsen står professor Claus Lindbjerg Andersen og postdoc Tenna Vesterman Henriksen fra Molekylærmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Institut for klinisk medicin ved Aarhus Universitet.

I dag er standardopfølgningen til alle efter en kræftbehandling en CT-scanning efter et år og igen efter tre år.

- Vores forslag er i stedet at tage blodprøver før, under og kort efter operationen såsom hver tredje-fjerde måned, siger Tenna Vesterman Henriksen.

- For de patienter, der får tilbagefald, markerer det sig kraftigt i blodprøverne. Dermed kan vi hurtigt finde ud af, hvem der skal forrest i genbehandlingskøen, fordi de har tårnhøj risiko for at dø af det.

I studiet er målinger af kræft-DNA i blodet taget efter et operations- og kemoterapiforløb på tarmkræftpatienter. Forskerne forventer, det samme kan gøres med andre former for alvorlig kræft.

Forskerne kan se på prøverne, at der måske allerede i den første uge efter diagnosen vil være mulighed for at forudsige, hvilke kræftformer der er så aggressive, at det kalder på hurtig ny operation.

- Ud over at vi kan se en høj risiko for tilbagefald hos nogle patienter og meget tidligere end ved de eksisterende opfølgningsprogrammer, kan vi nu også se, at patienter med hurtig stigning i niveauerne af kræft-DNA desværre også dør langt tidligere end dem med langsom stigning, siger Tenna Vesterman Henriksen.

Dermed er det muligt at prioritere de pressede ressourcer på kræftafdelingerne bedre.

Patienterne med hurtig vækst i deres cancer har kun et kort tidsvindue, inden kræften er vokset så meget, at patienten ikke længere kan tilbydes effektiv behandling.

For andre haster det ikke nær så meget.

/ritzau/