Moderaterne vil hente sygeplejersker og sosu-hjælpere fra Indien og Filippinerner

Godmorgen.

I dag mødes to mænd, hvis navne om nogen dominerer internationale medier i denne tid.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skal mødes med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i Istanbul.

De to ledere skal tale om en kornaftale, der snart udløber, og om Nato-topmødet i næste uge. Det er en spændende dagsorden – Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet kornaftalers betydning for verdens madvaresikkerhed, og Morgensamling har i denne uge berørt nogle af de ting, der er på spil i forbindelse med Nato-topmødet i næste uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Zelenskij selv håber på, at Nato-landene i næste uge vil tage konkrete skridt mod et ukrainsk Nato-medlemskab.

Rekordhøje temperaturer vækker opsigt

Morgensamling bliver lidt i den internationale bevidsthed.

Mandag var den varmeste dag nogensinde. Aldrig er der ifølge amerikanske myndigheder registreret en højere global gennemsnitstemperatur. Men hver dag siden har været endnu varmere, skriver Dagbladet Information. Og i den britiske avis The Guardian siger FN's generalsekretær, António Guterres, at rekorderne viser, hvor alvorlig klimasituationen er.

Herhjemme har landbruget lidt under tørke, som har varet næsten en måned. Bornholm og Fyn er nogle af de steder, der har været hårdest ramt, og trods lidt mere regn her i juli er skaderne allerede sket på høst og afgrøder mange steder.

Moderaterne vil hente sygeplejersker fra Indien

Moderaterne vil undersøge muligheden for at uddanne sygeplejersker og sosu-medarbejdere i Indien og Filippinerne for at løse manglen på arbejdskraft inden for fagene. Det kan man læse i Berlingske.

En professor kalder det for "det mest konkrete bud" på en løsning.

Forslaget fra Moderaterne er inspireret af Tyskland, som ifølge Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, har rekrutteret 3000 til sygeplejefaget gennem en samarbejdsaftale med Kenya.

Hærværk mod jødisk mindesmærke

En jødisk mindesten er blevet overmalet med blodrøde hænder på Israels Plads i København. Mindestenen er rejst som en gave fra Israel for danskernes indsats ved jødernes flugt til Sverige under Anden Verdenskrig.

Lokalpolitiker Finn Rudaiszky fra Dansk Folkeparti vil nu have mindesmærket overvåget for at forhindre yderligere hærværk. Han kæder hærværket sammen med den israelske militæroperation på Vestbredden, der i denne uge har fået Israel-Palæstina-konflikten til at blusse op – Så sent som i aftes fordømte FN's generalsekretær, António Guterres, angrebet på Vestbredden og kaldte volden for "overdreven".

Mangel på plejefamilier i Østjylland

Aarhus Kommune oplever en stigende efterspørgsel på plejefamilier, men det er særligt svært at rekruttere yngre familier med overskud til opgaven, skriver TV2 Østjylland.

"En del af de familier, der lige nu har plejebørn, er oppe i alderen. De er nået til et sted i livet, hvor de ikke tager et nyt barn til sig," forklarer afdelingsleder.

Alternativet til en plejefamilie eller netværksfamilie (hvor børn placeres hos nær familie eller bekendte af deres forældre) er et ophold på en døgninstitution. For nyfødte bliver vilkårene, at de tilbringer mere tid på et sygehus’ børneafdeling, mens de venter.

267 børn og unge fra Aarhus Kommune er lige nu placeret i familiepleje.

Tilliden har det godt i Danmark

Vejboder i det danske sommerland viser, at danskerne stadig stoler på hinanden.

For ligesom man længe har haft de traditionelle vejboder med jordbær og kartofler, hvor det er op til køberens egen moral at betale for varerne, er det også blevet populært at holde tillidsloppemarkeder, hvor man som privatperson sætter ting til salg i selvbetjeningsboder foran hoveddøren, og hvor forbipasserende kunder for eksempel kan betale med tjenesten Mobilepay.

Foto: Silja Ørnstedt Juul Jensen.

Det er ærkedansk, at vi stoler på hinanden på den måde, lyder det i dagens Kristeligt Dagblad.

Med ønsket om en god tillidsvækkende handel i sommerlandet: Rigtig god weekend.