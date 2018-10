Blodtryksmedicin øger risiko for visse typer hudkræft

Skal blodtryksmedicinen skiftes ud, bør lægen være inde over receptfornyelsen, siger Sundhedsstyrelsen.

Der er en lille forøget risiko for at udvikle bestemte kræftformer, hvis man bruger blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid, gennem længere tid.

Det er resultatet af en gennemgang af nye studier og indberetninger, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har foretaget.

Det gælder basalcellekræft og pladecellekræft, skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hydrochlorthiazid kan medføre en øget følsomhed overfor lys. Det kan være den mulige årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer, står der.

Sagen var fremme i december, da danske forskere fra Syddansk Universitet fik offentliggjort et studie, der blev omtalt i Politiken.

Studiet viste, at der var udfordringer forbundet med en udbredt vanddrivende medicin mod forhøjet blodtryk.

Cirka hvert tiende tilfælde af pladecellekræft i huden kunne være undgået, hvis ikke patienterne havde fået blodtryksmedicinen. Det svarer til omkring 250 danske kræfttilfælde årligt, skriver Politiken.

Sidste år var omkring 258.000 personer i Danmark i behandling med medicinen.

Er borgere i tvivl om, hvorvidt deres medicin indeholder hydrochlorthiazid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at tage kontakt til et apotek.

Derudover bør borgere tale med deres læge, hvis recepten på medicinen skal ændres.

- Det kan være langt mere risikabelt bare at stoppe med medicinen på egen hånd end det er at fortsætte med medicinen, lyder det ifølge styrelsen.

Lægemiddelstyrelsen påpeger, at der er ikke fundet forøget risiko for ondartet modermærkekræft.

EMA's resultater medfører, at den forøgede risiko bliver skrevet ind i indlægssedlerne på produkterne.

Her vil det fremgå, at man skal tjekke sin hud regelmæssigt og søge læge, hvis man opdager mistænkelige forandringer eller sår.

Man skal også begrænse eksponering for sollys. Og dem, der har døjet med de førnævnte kræftformer, bør overveje at skifte til en anden type medicin.

/ritzau/