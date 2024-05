Blot fem patienter har fået erstatning i tarmkræftsagen fra Aarhus

Blot fem kræftpatienter, der blev opereret for sent for mave- og tarmkræft på Aarhus Universitetshospital, er indtil videre tilkendt erstatning.

Det skriver Jyllands-Posten.

Samlet set er der anlagt 98 sager om erstatning hos Patienterstatningen. Mens fem sager er anerkendt, er 62 sager afvist. 31 sager er endnu ikke afgjort.

Sagen begyndte at rulle for et år siden, da det kom frem, at 313 patienter ikke var blevet opereret inden for de maksimalt 14 dage, de havde krav på.

De fem anerkendte sager svarer til, at knap otte procent af klagerne indtil videre har fået erstatning.

Patienterstatningen er den myndighed i Danmark, som afgør, om patienter kan få erstatning, hvis de er kommet til skade i sundhedsvæsenet eller har fået bivirkninger ved medicin.

Vicedirektør i Patienterstatningen Martin Beck Erichsen er ifølge Jyllands-Posten ikke overrasket over den lave anerkendelsesprocent.

Klage- og erstatningsloven giver kun mulighed for at give erstatning, hvis der er sket en skade på patienten. Det er ikke nok, at der er sket fejl eller forsinkelser, påpeger han over for mediet.

- For den her gruppe af kræftpatienter er i forvejen så syge, at vi ikke kunne dokumentere, at forsinkelserne med overvejende sandsynlighed forværrede patienternes overlevelsesprognose, at de gik glip af behandlingsmuligheder, eller at de skulle igennem et hårdere behandlingsforløb, siger han til mediet.

Tilsammen er der ifølge Jyllands Posten givet 421.224 kroner i erstatning til fire patienter. En patient har fået erstatning i to sager, i alt 276.094 kroner.

Erstatninger betales af Region Midtjylland, og regionen har ifølge Jyllands-Posten ikke anket erstatningssagerne.

