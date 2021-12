Blot hver anden ansat på plejehjem har fået et tredje stik

Selv om smitten i øjeblikket stiger støt på landets plejehjem og hospitaler, så har en stor del af personalet på de steder stadig ikke fået et tredje vaccinestik.

Det viser en opgørelse over vaccinationstilslutningen blandt udvalgte brancher fra Sundhedsdatastyrelsen, skriver Berlingske.

På plejehjemmene er 49,3 procent af det samlede personale blevet revaccineret. For hospitalerne hedder tallet 60,4 procent.

Og det undrer professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos, at så mange endnu ikke har fået et beskyttende tredje stik.

Især fordi netop sundhedspersonale langt hen ad vejen har mistet deres immunitet, fordi de var blandt de første til at blive vaccinerede.

- Det er vist så selvindlysende, som noget kan være, at hospitalspersonalet, som står i forreste led og som er udsat for massiv smitte, skal være revaccinerede, siger han til Berlingske.

- Det samme gælder naturligvis plejehjemspersonalet. Vaccinerne reducerer smittespredningen, og det er afgørende.

Ifølge Hans Jørn Kolmos kan situationen få vidtrækkende konsekvenser for de mest udsatte borgere, men også for et i forvejen hårdt presset sundhedsvæsen, der må undvære syge og hjemsendte medarbejdere.

I en opgørelse torsdag fra Statens Serum Institut kan man læse, at der i sidste uge var 792 hospitalsansatte og 738 plejehjemsansatte, som blev testet positive med coronavirus.

Hos Ældre Sagen følger man de stigende smittetal og er bekymrede over, at så stor en andel af plejepersonalet ikke er revaccineret endnu.

Det siger seniorkonsulent Nina Bruun til Berlingske.

- Det giver da kun mening, at man prioriterer at få vaccineret personalet, som går rundt blandt nogle af landets mest svækkede personer.

Allerede i december udtrykte Overlægeforeningen stor forundring over, at der ikke har været et større fokus på at få revaccineret personalet på landets sygehuse og hospitaler.

Sundhedsministeriet oplyser i et skriftlige svar til Berlingske, at ansatte i sundheds- og ældresektoren tilbydes revaccination efter samme anbefalinger og retningslinjer som øvrige borgere.

Her står der også, at Sundhedsstyrelsen ikke har set tegn på lav tilslutning til revaccination blandt sundhedspersonale.

/ritzau/