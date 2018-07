Blyantspenge til EU-parlamentarikerne bliver ikke bogført

Forslag om mere kontrol med blyantspenge på 32.000 nedstemt i EU-Parlamentet. Rina Ronja Kari ønsker ændring.

Medlemmer af Europa-Parlamentet skal ikke føre regnskab med EU-penge på omkring 32.000 kroner, som de hver måned modtager i såkaldte blyantspenge.

Et forslag om mere kontrol med udgifterne blev mandag nedstemt bag lukkede døre i parlamentets bureau, der træffer afgørelser om interne regler.

Nu vil europaparlamentariker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU fremsætte nye ændringsforslag til efteråret samt tage emnet op til næste Europa-Parlamentsvalg i 2019.

- Det er fuldstændig umuligt, at vi kan vinde i det her parlament, som det ser ud nu. Men vi kommer ikke til at lade det ligge af den grund, siger hun.

Blyantspengene er til kontordrift i parlamentarikernes hjemland og er ikke underlagt krav om dokumentation.

Rina Ronja Kari vil derfor kræve, at medlemmer af parlamentet fremlægger deres bilag offentligt. Samtidig skal reglerne for, hvad pengene må bruges på, skærpes.

- Problemet er, at det er parlamentarikerne, der skal stemme om, hvad de vil have af regler for sig selv. Og det er åbenbart lidt for meget at bede dem om, siger hun.

Ved at tage emnet op flere gange håber hun, at det i sidste ende kan skabe et pres fra vælgerne om, at offentligheden har krav til at vide, hvad skatteborgernes penge bliver brugt på.

Ifølge Rina Ronja Kari, der har fulgt debatten tæt, blev mandagens forslag afvist, fordi det blandt andet er for administrativt besværligt.

- Det er fuldstændig absurd at udbetale så mange penge til så mange mennesker, og så bare sige, at det er for besværligt at kontrollere, at pengene bliver brugt rigtigt, siger hun.

En arbejdsgruppe har ellers i et år arbejdet på at udarbejde de nye procedurer.

Blandt andet var forslaget, at revisorer skal underskrive erklæringer om, at medlemmer af parlamentet bruger pengene i overensstemmelse med reglerne.

Men det blev afvist.

Selv har Rina Ronja Kari fremlagt sine bilag.

Det gjorde hun i kølvandet på sagen mod Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der mistænkes for misbrug af EU-midler gennem partiet Meld og fonden Feld.

Han bliver i øjeblikket undersøgt af EU's antisvindelenhed, Olaf.

/ritzau/