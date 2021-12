Et maleri i Folketinget skal hylde 30 af de mest markante kvindelige politikere. Listen er domineret af venstreorienterede politikere, men det var lettere at komme med som borgerlig, siger Bo Lidegaard, der stod i spidsen for udvælgelsen

Bo Lidegaard om maleri af kvindelige politikere: Vi har forsøgt at kompensere ved at give de borgerlige mere repræsentation

I Samtaleværelset på Christiansborg hænger der et maleri af 30 sortklædte mænd, som med alvorlige miner forbereder en grundlovsændring – den lovændring, som i 1915 gav kvinder stemmeret i Danmark. Nu har Folketingets Præsidium besluttet, at der skal males et maleri med nogle af de mest markante kvinder, der siden lovændringen har haft deres gang i Folketinget og i Rigsdagen. Et udvalg af historikere med historiker og tidligere Politiken-chefredaktør Bo Lidegaard i spidsen har givet sit bud på de 30 væsentligste kvindelige politikere ud af i alt 567 kandidater. Blandt kvinderne er Elna Munch (R), en af de første kvinder, der blev valgt ind i Folketinget, DF-stifter Pia Kjærsgaard og Danmarks første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt (S). Offentliggørelsen af både beslutningen om maleriet og de 30 navne, hvoraf størstedelen er venstreorienterede politikere, har ført til debat.