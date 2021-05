Bodil Jørgensen og Nicolas Bro med i ny sæson af Riget

Nye skuespillere er ved at lære at tage det gode med det onde i ny sæson af "Riget", der kommer i 2022.

En stribe nye navne vil optræde i tredje sæson af den legendariske tv-serie "Riget", der ventes at blive sendt i 2022 med navnet "Riget Exodus". Det skriver Zentropa, DR og Nordic Entertainment Group i en pressemeddelelse.

Mange af de oprindelige skuespillere er da også gået bort, siden anden og den indtil videre sidste sæson af serien blev sendt i 1997. "Riget" blev vist første gang i 1994 og er skabt af Lars von Trier.

Blandt de nye navne i serien er Bodil Jørgensen, der skal spille søvngængeren Karen, som leder efter svar på, hvad der er sket med karaktererne fra anden sæson.

- Jeg glæder mig hver dag til at være søvngænger på Riget, hvor Lars er hospitalsdirektør. Glæder mig til hver dag at prøve at skille det onde fra det gode, siger hun ifølge pressemeddelelsen.

Også Nicolas Bro, der skal spille portøren Balder, er ny på Riget. Balder er opkaldt efter portøren Bulder, som Jens Okking spillede i de første to sæsoner.

Jens Okking døde i 2018. Også blandt andre Kirsten Rolffes, der spillede Fru Drusse, Ernst-Hugo Järegård, der spillede den svenske overlæge Stig Helmer, Holger Juul Hansen, der spillede professor Einar Moesgaard, Otto Brandenburg, som spillede portøren Hansen, og Baard Owe, der spillede Palle Bondo, er døde siden den anden sæson blev indspillet.

Allerede i år 2000, da både Kirsten Rolffes og Ernst-Hugo Järegård ikke længere levede, sagde filmproducent Peter Aalbæk, at en tredje sæson godt kunne laves.

- På den måde er det jo heldigt, at vi laver en spøgelsesserie. For der kommer en "Riget III", sagde han til Berlingske.

Både Peter Mygind og Søren Pilmark vender tilbage til serien, og det samme gør Ghita Nørby, som spillede den bastante og overraskende våbenkyndige Rigmor Mortensen.

- At være inde i Lars von Triers synsfelt, hans kameraøje, er en ubeskrivelig glæde.

- Da der så kom en besked om, at vi skulle afslutte Riget, og at Rigmor - altså mig, Ghita - skulle være med igen, fordi jeg jo er en af de overlevende, så kunne jeg ikke blive mere glad i hjertet, siger Ghita Nørby i pressemeddelelsen.

Ifølge pressemeddelelsen vil tredje sæson af Riget handle om søvngængeren Karen, der søger svar på spørgsmål rejst af de første to sæsoner for at redde Rigshospitalet.

/ritzau/