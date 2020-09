Bødskov bekræfter: Sigter efter 500.000 elbiler i 2030

Klimarådet anbefaler mål om én million elbiler i 2030, kommission 750.000. Kritik i rød blok til regeringen.

Regeringen med skatteminister Morten Bødskov (S) i spidsen bekræfter, at den sigter efter, at der på de danske veje i 2030 er 500.000 elbiler.

Og at regeringens vejtransportudspil også indeholder kilometerbaseret vejafgift på tung transport, altså eksempelvis lastbiler, og øget krav til iblanding af biobrændsel i benzin- og dieselbilers brændstoftanke.

De forskellige tiltag vil ifølge regeringen blandt andet betyde, at der vil være over en million grønne biler i 2035.

- Regeringens holdning er, at transportsektoren skal være grønnere. Det skal derfor være slut med, at bilafgifterne forhandles fra år til år.

- Bilejerne og branchen har krav på stabile og trygge vilkår, som de kan stole på mange år frem. Derfor lægger regeringen op til, at der bliver indført et mere enkelt afgiftssystem, som ud over at sikre flere grønne biler på vejene også sikrer tryghed for bilejerne og bilbranchen de næste mange år, siger Bødskov i en pressemeddelelse.

Allerede torsdag formiddag begyndte elementer af udspillet at slippe ud i pressen. Og kort tid efter var der kritik fra støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten. Trioen mener at udspillet ikke er ambitiøst nok.

Klimarådet har anbefalet et mål om én million elbiler i 2030. Regeringens egen kommission på området har sagt 750.000.

Et flertal i Folketinget er enig om et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. I den forbindelse er vejtransporten et vigtigt området.

I forhold til det mål er der allerede lavet aftaler for affalds-, energi- og industriområderne.

Senere på året kommer regeringen med udspil på landbrugsområdet samt en grøn skattereform. Alle aftaler skal bidrage til den grønne omstilling. Det minder klimaminister Dan Jørgensen (S) om.

- Spørgsmålet er derfor ikke, om vi skal nå de 70 procent - for det skal vi. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer i mål med vores ambition om en reduktion på 70 procent af CO2-udledningen på en klog og retfærdigt måde, siger Dan Jørgensen.

Fra det store oppositionsparti Venstre har ambitionen lydt på én million elbiler. Venstre har dog åbnet for en lavere ambition. Det sker på baggrund af kommissionens beregninger.

Ifølge kommissionen vil det nemlig blive en dyr omgang for samfundet og bilejerne at indkøbe én million elbiler inden 2030.

Ifølge kommissionen vil den ambition gennemsnitligt koste ejere af benzin- og dieselbiler 5900 kroner om året per bil og samfundet 5,7 milliarder kroner.

Prisen ved at udskifte benzin- og dieselbiler med grønne biler er ifølge Klimarådet kraftigt overvurderet. Det har Niels Buus Kristensen, medlem af Klimarådet og forskningsleder ved transportøkonomisk institut i Oslo, udtalt til Information tidligere på måneden.

De første forhandlinger går i gang torsdag aften klokken 19 i Skatteministeriet.

/ritzau/