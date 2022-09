Bødskov besøger kollega: Forhandler om USA-soldater i Danmark

Danmark har åbnet for, at amerikanske soldater kan sætte deres støvler på dansk jord som følge af ønsket om at styrke forsvarssamarbejdet med USA.

Regeringen præsenterede ønsket om en aftale i februar, og ifølge forsvarsminister Morten Bødskov (S) går forhandlingerne godt. Han mødes torsdag eftermiddag med sin amerikanske kollega, forsvarsminister Lloyd Austin, i Washington.

- Det er for tidligt at sige noget konkret om drøftelserne nu. Vi er i gang med forhandlingerne med amerikanerne.

- Vi forventer, de bliver relativt hurtigt afsluttet. Min fornemmelse er, at det går godt med drøftelserne. Det faktum, at Norge har en tilsvarende aftale, har gjort, at forhandlingerne går godt, siger Morten Bødskov.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forhandlinger mellem Danmark og USA skal blandt andet give amerikanerne bedre adgang til Europa.

Desuden skal de to kolleger blandt andet tale om fælles øvelser, Ukraine og Baltikum.

I sidste uge underskrev Bødskov en aftale, som udbygger Esbjerg Havn. Det gør det muligt for havnen at modtage større militært isenkram. Havnen kan fungere som indgang for soldater, der skal transporteres videre gennem Europa.

Det var USA, der henvendte sig til Danmark omkring et tættere samarbejde for over et år siden.

Ifølge regeringen har Danmark en entydig interesse i at sige ja, når USA ønsker et tættere samarbejde på området.

Bødskov vil ikke sætte en slutdato for forhandlingerne, som han torsdag tager op med sin kollega.

- Det er svært for mig at sige. Forhandlinger er svære at sætte deadline på. Forhandlingerne går godt, fordi de foregår mellem to historisk stærke allierede, som har kæmpet skulder ved skulder i mange år for de samme værdier, siger ministeren.

Den danske regering siger klart nej til amerikanske atomvåben på dansk grund. Men forsvarsministeren vil ikke komme ind på, hvilke røde linjer der ellers er fra dansk side.

Fast står det dog ifølge Bødskov, at der ikke kommer at være amerikanske baser i Danmark.

Samarbejdet kan komme til at omhandle eksempelvis øvelser samt en styrkelse af det maritime område og i luften.

Der er juridiske spørgsmål, der skal afklares i forhold til et tættere samarbejde med amerikanerne.

Bødskov forstår, hvis det for nogen er kontroversielt, at amerikanske soldater får adgang til Danmark.

- Det er klart, der vil selvfølgelig komme diskussioner. Men Norge og andre lande har lavet tilsvarende aftaler. Det vil foregå efter dansk lovgivning, og der er allerede et tæt samarbejde med USA, siger Bødskov.

/ritzau/