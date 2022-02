Bødskov overdrager ministerium midt i mulig møgsag

Hvis man kan lide at arbejde, så er Skatteministeriet det rigtige sted.

Det siger afgående skatteminister Morten Bødskov (S) i sin tale til sin efterfølger Jeppe Bruus (S) ved ministeroverdragelsen i Skatteministeriet.

- Det er vigtigt at sige, at Skatteministeriet er et andet sted i dag end for bare få år siden, siger Bødskov.

Han opremser blandt andet skattekontrol og ejendomsvurderinger.

Morten Bødskov skal i stedet være forsvarsminister, efter at Benny Engelbrecht måtte trække sig, da støttepartiet Enhedslisten ikke længere havde tillid til ham.

Men Morten Bødskov forlader også sit ministerium med en potentiel møgsag hængende over hovedet.

I flere måneder har Bødskov nemlig været bekendt med resultaterne i en dansk undersøgelse, som viser, at såkaldte pluginhybridbiler ikke er grønne.

Det har Information skrevet på baggrund af en aktindsigt og et svar fra Skatteministeriet.

Bødskov har flere gange fastholdt, at bilerne er "grønne", og at de derfor er berettigede til en skatterabat på 108.700 kroner per bil, skriver Information.

Der er altså visse paralleller til den sag, der netop har kostet Engelbrecht jobbet som transportminister.

Det er en sag, der nu må klares i samråd. Men grundlæggende er der det at sige til det, at det er en rigtig god aftale, der er lavet, siger Bødskov om sagen efter overdragelsen.

- Nu er der indkaldt til samråd, det går jeg ud fra, at min efterfølger tager. Det vil jeg overlade til ham.

Afløseren Jeppe Bruus har ikke tidligere været minister.

- Det er helt vildt stort at blive udnævnt til minister. Og måske også at blive det første gang, siger han.

- Der er nogle, som i løbet af dagen har kommenteret, at det virker da helt bizart, at man kan være så glad for at blive skatteminister, men det er jeg faktisk. Jeg synes, det er megafedt.

Departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchner siger i sin tale til den afgående minister:

- Du har taget en del kugler hos os, det er en bunden opgave blandt skatteministre, du stod det flot igennem, du har udtjent din værnepligt her.

Mens Bødskov rykker til Forsvarsministeriet, flytter forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Transportministeriet.

Benny Engelbrecht fortsætter som menigt medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe.

/ritzau/