Bødskov på vej med tiltag mod bankerne efter høje overskud

Bankerne har kronede dage, hvor høje renter giver store overskud.

Men det sker på bekostning af kunderne, der ikke får nok ud af det finansielle opsving.

Det siger erhvervsminister Morten Bødskov tirsdag på et samråd.

- Jeg mener grundlæggende, at den højere indtjening i langt højere grad bør komme kunderne til gode.

Regeringen vil derfor skride ind med ny regulering, bebuder erhvervsministeren.

- Derfor er jeg i gang med at se på, hvordan man kan forbedre gennemsigtigheden og konkurrencen i den finansielle sektor, så kunderne får bedre og mere fordelagtige bankprodukter. Det skal blive bedre.

Ministeren uddyber ikke, hvad det vil betyde som konkrete politiske tiltag, eller hvornår det skal ske.

Men der er i hans optik ”næppe tvivl om”, at bankernes store overskud er knyttet til renterne, som kunderne betaler.

Det afspejles af, at forskellen mellem indlåns- og udlånsrenter er steget, og at forskellen på den rente, bankerne får i Nationalbanken og så kundernes indlånsrente, er steget.

Det betyder, at bankerne tjener penge på kundernes høje renter.

- Det undrer mig, at bankerne ikke kan tilbyde kunderne mere på for eksempel indlånssiden, siger Morten Bødskov.

- Pointen er, at når det går godt for den finansielle sektor, bør det komme kunderne til gode, og her er der en del tilbage at ønske.

Eksempelvis har Danske Bank haft 21,3 milliarder kroner i overskud. Det er det bedste resultat, banken har præsteret til dato.

Samlet set havde landets seks største banker et overskud på 45,6 milliarder kroner i 2023.

Kunderne oplever dog stadig høje renter.

Erhvervsministerens udtalelser vækker glæde hos Pelle Dragsted, politisk leder af Enhedslisten, der havde indkaldt ministeren til samrådet.

- Jeg synes, det er positivt og overraskende, at erhvervsministeren så klart melder ud, at finanssektoren tjener mere, end hvad den burde, siger han.

- Det er noget, som vi og Forbrugerrådet har peget på længe, mens finanssektoren selv har holdt fast i, at deres rekordoverskud var helt normale og ikke udtryk for manglende konkurrence.

Selv om det er glædeligt, at erhvervsministeren melder ind med samme opfattelse, savner Pelle Dragsted stadig konkret handling.

- Når det er sagt, er det ærgerligt, at ministeren hverken vil fortælle, hvad regeringen har tænkt sig at gøre, eller hvornår den har tænkt sig at gøre noget, siger han.

- For det er lige nu, at danskerne betaler alt for meget for deres bankforretninger.

/ritzau/