Bødskov: Putins tale understreger hans trussel mod Europas fred

At Putin mobiliserer dele af hæren betyder, at Danmark skal stå tættere sammen med Ukraine, siger minister.

I en sjælden tale onsdag annoncerede Ruslands præsident, Vladimir Putin, at der vil ske en delvis mobilisering af landets hær.

Ifølge forsvarsminister Morten Bødskov (S) understreger det farligheden ved den russiske præsident.

- Det, Putin siger i dag, er endnu en understregning af, at han er en trussel mod fred og sikkerhed i Europa, siger Morten Bødskov om Putins melding.

Det sker efter et pressemøde på Panserværkstedet Sandholm om regeringens eftersyn af det danske forsvar.

- Derfor er der brug for, at vi står endnu tættere sammen om støtten til Ukraine.

Den delvise mobilisering af Ruslands hær skal efter planen sættes i gang straks.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, oplyste umiddelbart efter Putins tale, at det er 300.000 soldater fra reserven, der vil blive mobiliseret til krigen i Ukraine. En krig, der har varet siden den russiske invasion 24. februar.

Morten Bødskov lægger vægt på, at Ukraines kamp er hele Europas kamp.

- Danmark støtter Ukraine i deres frihedskamp. Det gør vi af den meget simple årsag, at vi ikke skal have et Europa, hvor Putin kan betragte de lande lige ude på den anden side af hans grænser som et tag-selv-bord.

- Det forlod vi med Berlinmurens fald. Vi forlod et Europa, hvor Europa var et område, hvor militær magt var lig med ret. Det er ikke det Europa, som vi skal tilbage til igen, siger forsvarsministeren.

Han pointerer videre, at præsidentens trusler er "fuldstændig uacceptable".

Danmark har løbende støttet Ukraine med våben og andre former for donationer.

Desuden har Ukraine takket ja til et dansk tilbud om træning af ukrainske soldater på dansk jord. Træningen vil være af mineryddere og befalingsmænd.

/ritzau/