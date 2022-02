Bødskov som forsvarsminister: Jeg er god til minerydning

Der venter store og alvorlige opgaver for Morten Bødskov (S), som overtager posten som forsvarsminister fra Trine Bramsen (S).

Bødskov, som fredag siger farvel til Skatteministeriet efter tre år som minister, har spekuleret over, hvad han kan tage med fra skatteområdet til Forsvarsministeriet.

- Med den historik (i Skatteministeriet, red.) bliver man god til minerydning. Det kan jeg måske tage med over. Det ligger på rygraden at have store opgaver og forhåbentlig at kunne håndtere dem, siger han.

Der har været en del udfordringer og sager i Forsvarsministeriet de seneste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Senest har Trine Bramsens ageren i den igangværende FE-sag ført til kritik. Her er Lars Findsen, hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), fængslet i en sag om lækage af højt klassificerede oplysninger.

Morten Bødskov erkender, at der venter store opgaver på hans bord.

- Det er en kæmpe opgave. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men jeg er fortrøstningsfuld. Jeg er helt sikker på, at det bliver hårdt arbejde. Men det er man vant til, når man kommer fra Skatteministeriet, siger han.

Mandag fremlagde regeringen en ny udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er et af de områder, som Bødskov nu skal sætte sig ind i.

Helt konkret skal han forholde sig til den anspændte situation ved Ukraines grænse, hvor et stort antal russiske soldater frygtes at kunne finde på at gå i krig med Ukraine.

- Der er ingen tvivl om, at der er en meget alvorlig situation. Jeg glæder mig til at tage de første drøftelser med ordførerne, siger Bødskov.

/ritzau/