Bødskov vil gøre plads til flere Nato-styrker på Esbjerg Havn

USA ønsker at bruge Esbjerg Havn til at flere fragte militære styrker til Baltikum, skriver ministerium.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) ønsker at øge tilstedeværelsen af den militære alliance Nato, herunder amerikanske styrker, i Esbjerg.

Derfor besøger han fredag den vestjyske by for at se nærmere på mulighederne for at udbygge havnen.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Ruslands forfærdelige angreb på Ukraine gør det helt klart, at Danmark skal leve op til forventningen om, at vi kan yde værtsnationsstøtte for allierede, der gerne vil igennem Danmark, siger Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Ifølge ministeriet er det især USA, som har vist interesse for at bruge Esbjerg Havn i højere grad.

Det skal ske i forbindelse med operationer, hvor havnen skal bruges til at fragte militære styrker og materiel til Østersøområdet og Baltikum.

Amerikanerne har flere gange benyttet Esbjerg Havn. Blandt andet i forbindelse med øvelser. Også militært materiel og styrker er blevet sendt via Esbjerg.

- Esbjerg Havn har en attraktiv beliggenhed i forhold til at kunne støtte vores allierede i Nato - og i særdeleshed USA - med deployering af blandt andet materiel til Østersøregionen, siger Morten Bødskov.

Ministeriet fremhæver blandt andet Esbjergs beliggenhed og størrelse, afstand til en lufthavn, og at der ligger flere store kaserner tæt på, som gør byen til et godt knudepunkt.

- Det er en god mulighed for Danmark til at levere støtte til de lande, som sender forstærkninger til at varetage vores alle sammens sikkerhed, siger forsvarsministeren.

Det vides endnu ikke, hvad der præcis kommer til at ske på havnen, og hvad det kommer til at koste.

Forud ligger først et arbejde med blandt andet miljøgodkendelser, som der nu skal arbejdes på at få klarlagt.

Hvad processen præcist indebærer, kan Forsvarsministeriet ikke oplyse.

Det er dog forventningen, at udbygningen af havnen kan stå klar ved udgangen af 2023.

/ritzau/