Boeing-uheld kan påvirke flytrafik i Danmark

Flytrafikken også i Danmark kan blive påvirket af det uheld, et Boeing-fly lørdag var ude for i luften over USA.

Det vurderer Trafikstyrelsen over for B.T.

Indtil videre har det ikke fået konsekvenser for europæisk lufttrafik, at et fly af typen Boeing 737-Max lørdag mistede et sidepanel.

Det skete under en flyvning med Alaska Airlines fra Portland til Ontario i USA. Flyet måtte nødlande med hul i skroget.

Det skyldes blandt andet, at flytypen ikke er specielt udbredt blandt de europæiske luftfartsselskaber.

Ifølge B.T., der har talt med Trafikstyrelsen, er der heller ingen danske selskaber, der har registreret den slags fly.

Det betyder dog ikke, at danske flypassagerer ikke kan blive påvirket af restriktioner, der forbyder at tage flyet i drift, indtil omstændighederne omkring uheldet er undersøgt.

- Selv om der ikke er registreret fly af denne type i Danmark, kan flytrafikken til og fra Danmark alligevel godt blive påvirket, da flere andre europæiske luftfartsselskaber anvender netop denne flytype, siger kontorchef Michael Dela fra Trafikstyrelsen til B.T.

Blandt de selskaber, der benytter Boeing 737 Max 9, finder man Icelandair og Turkish Airlines.

Der er dog ingen selskaber blandt medlemmerne i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (Easa), der benytter flyet i samme konfiguration, som det amerikanske fly.

Indtil videre afventer Easa derfor udviklingen i USA, hvor luftfartsmyndighederne har beordret 171 fly til at blive på jorden, indtil de er blevet inspiceret.

Boeing 737 Max 9 har mulighed for at indsætte en ekstra dør midtvejs i flyet, hvis flyet skal have plads til ekstra mange passagerer og derfor har brug for en ekstra nødudgang.

Hvis muligheden ikke benyttes, erstattes hullet i skroget af et sidepanel. Det var sådan et sidepanel, der løsnede sig under lørdagens flyvning.

Der var tale om et relativt nyt fly, der først blev leveret til Alaska Airlines i oktober og taget i brud i december.

