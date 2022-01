Bølgerne går højt i Aabenraa: Kan en tre meter lang fiskefilet være kunst?

Bølgerne går for tiden højt i den sønderjyske havneby Aabenraa. For kan en overdimensioneret fiskefilet være kunst? Det diskuterer byens borgere og politikere, efter det er besluttet, at kunstner Torben Ribes paneret værk – en 3D-printet fiskefilet på 100 kilo og en tykkelse på 20-30 centimeter – indgår som ét ud af i alt syv værker, der skal udsmykke midtbyens historiske passager.

Men hvad mener antikvitetsforhandleren Lasse Petersen, som skal lægge mur til det debatskabende stykke samtidskunst?

Hvorfor har du takket ja til at få prydet din butiks facade med en mere end tre meter lang fiskefilet?

Jeg ser projektet som en helhed og synes, at det kan bidrage meget positivt til Aabenraa, at en række samtidskunstnere skal udsmykke byens passager. Det giver mulighed for at lave en meget spændende kunstvandring i Aabenraa.

Hvad synes du om fiskefileten som motiv?

Jeg har ikke så meget imod, at det er en fiskefilet. Jeg synes faktisk, at det er interessant, når hverdagsting, som en fiskefilet må siges at være, bliver ophøjet til kunst. Der behøver ikke at være guld og diamanter på alting. Jeg prøver også selv at leve et liv, hvor jeg hylder hverdagen, så vi ikke alle kun lever for den årlige ferie med familien, hvor alt skal være perfekt. Derudover synes jeg, at den tekniske tilgang er interessant. Du scanner et hverdagsobjekt, og så blæser du det op i et format, hvor man ikke er vant til at se det. Det er ligesom værket "Boy" på kunstmuseet ARoS, hvor man blæser en dreng op i et større format. Det giver en helt anden oplevelse af tingene.

Er der noget, der tilsiger, at kunstværket passer særligt godt til Aabenraa og på den specifikke adresse?

Den passer godt til helheden, og kunstværkerne kommer til at tale til hinanden på en ret sjov måde. Og så har Aabenraa jo også været kendt for fiskeri i mange år, og vi har tre makreller i byvåbnet. Så det er ikke helt unaturligt, men jeg hænger mig ikke så meget i, at det lige er en fiskefilet. Det er idéen, der er sjov. Nogle har også kritiseret, at der ikke ligger en restaurant i nærheden af, hvor fiskefileten skal være, men der ligger jo heller ikke en storkefarm ved Storkespringvandet i København.

Hvad har debatten betydet for Aabenraa?

De sidste par uger i Aabenraa har vi diskuteret kunsten mere, end vi har gjort de seneste 10 år. Det synes jeg er meget, meget positivt. Det fine ved at få mere kunst i byrummet er, at mange, som måske ikke er vant til at tage på museum, forholder sig til kunst. Jeg kan godt lide, når kunsten kommer i øjenhøjde. At det ikke er besværligt at møde kunsten, men at kunsten møder dig.

Frygter du ikke, at negativ omtale netop kan føre til modstand mod mere kunst i bybilledet?

Kunstens rolle er at skabe debat. Da Vilhelm Lundstrøm og alle de store danske modernister i sin tid præsenterede deres nye tanker, så mente kunstanmelderne, at de havde psykiske diagnoser. Vi kommer også fra en by, hvor Franciska Clausen først opnåede anerkendelse 75 år efter, at hun malede sine bedste værker, blandt andet hendes hovedværk "Skruen". Er det så ikke kunst, fordi det er en skrue, hun har malet?

Hvilken kunst kan du godt lide at omgive dig med i dit eget hjem?

Nu har jeg ikke så meget, fordi jeg lever af at sælge det. Min yndlingsperiode er 1920-1950, hvor modernismen kommer frem, men jeg har en meget bred smag i kunst, og jeg synes bestemt også, at malerier af Laurits Tuxen og Michael Ancher kan være meget smukke. Jeg kan godt lide, når der er noget teknisk dygtighed og idérigdom.

Som antikvitetshandler sælger du selv kunst. Tror du, at du kunne få solgt fiskefileten?

Det må jeg jo ikke, den tilhører jo ikke mig, ha-ha. Men det tror jeg nu sagtens, at jeg kunne. Især med den medieomtale, den nu har fået.