Bør vi ændre abortgrænsen? I Socialdemokratiet hersker der delte meninger

Debatten om abort ulmer. I sommer fjernede højesteret i USA retten til fri abort. Modsat kom Verdenssundhedsorganisationen, WHO, med anbefalinger om at give kvinder adgang til fri abort under hele graviditeten. I Danmark har Det Etiske Råd udtalt, at rådet vil diskutere grænsen for, hvornår en kvinde frit kan få foretaget en abort. Grænsen ligger i dag på 12. uge og har gjort det, siden der blev indført fri abort i 1973.

Kristeligt Dagblad bragte den 12. oktober et læserbrev af folketingsmedlem Pia Kjærsgaard (DF), hvor hun spurgte, hvad Socialdemokratiet egentlig mener om abortlovgivningen i Danmark.