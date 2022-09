Børn, ældre og gravide får tilbudt influenzavaccination

Målet er at undgå restriktioner og nedlukninger og derfor tilbydes vaccinationer mod influenza og covid-19.

Det bliver nu muligt for blandt andet ældre, gravide og børn at tage imod en skatteyderbetalt vaccine mod influenza fra oktober.

Sundhedsstyrelsen præsenterer fredag efterårets vaccinationsprogram for coronavirus og influenza.

- Vi kan gøre rigtig meget, hvis vi starter rettidigt, og vi starter nu. Vaccinerne er som altid helt afgørende, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Personer med visse kroniske sygdomme og sundheds- og plejepersonale vil også få tilbudt vaccinen mod influenza. Det er i høj grad samme gruppe, som får tilbudt coronavaccinen.

Det betyder, at forældre til børn nu igen får mulighed for at lade dem vaccinere med næsespray mod influenza.

Sidste år blev kun 28 procent af børnene vaccineret, selv om Sundhedsstyrelsens erklærede mål var 75 procent.

Dengang var det første gang, at Danmark vaccinerede de 2-6-årige mod influenza.

Børn er store smittespredere. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen forældre til at lade dem vaccinere ligesom andre også opfordres til det.

- Vi har et kæmpestort fokus - også på influenza i denne sæson. Vores strategi er, at vi går igennem det uden restriktioner og uden begrænsninger på samfundslivet, som vi har kendt tidligere.

- Vi vil få sygdom i form af covid-19 og influenza, men det skal vacciner tage toppen af. Derfor er det lige så vigtigt også at tage sin influenzavaccination, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

