Når 17-årige Jannik besøger sin far, skal han visiteres og vise sit kørekort. Han bliver sluset ind gennem forskellige døre til et lille rum, hvor hans far sidder. Ofte sidder de bare og ser fjernsyn sammen. Der er ikke så forfærdeligt meget andet at lave.

For Jannik far sidder i fængsel. Han er dømt for at have en pistol liggende på sin mors loft. Det er anden gang, Jannik oplever, at hans far skal i fængsel.