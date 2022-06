Børn i kontanthjælpsfamilier får dækket medicinudgifter

Det kan være svært for forældre på kontanthjælp at betale for medicin, mener partier, som vil dække udgifter.

Familier skal i fremtiden ikke betale for receptpligtig og tilskudsberettiget medicin til deres børn, hvis forældrene står uden arbejde.

Det fremgår af en ny aftale om sociale ydelser, herunder kontanthjælpssystemet, som rød blok og Kristendemokraterne tirsdag har præsenteret på et pressemøde.

- Vi kan se på undersøgelse efter undersøgelse, at noget af det, man er nødt til at skære fra, er receptpligtig medicin, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL) på pressemødet om mennesker på kontanthjælp.

I aftalen uddybes det, at det ikke må gå ud over børnenes sundhed og helbred, at deres forældre står uden arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge aftalepartierne kan det potentielt have store konsekvenser senere i livet, hvis man som barn ikke får de lægemidler, man har brug for.

Der er dog også hjælp til kontanthjælpsmodtagere over 18 år i forhold til medicin. For dem, der har modtaget kontanthjælp i et år sammenhængende, bliver tilskudsberettiget medicin fremover betalt af staten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger på pressemødet, at aftalen især er målrettet børn, hvis forældre er på kontanthjælp.

- Vi har lavet et retfærdigt kontanthjælpssystem. Et kontanthjælpssystem, der vil hjælpe mange flere børn. En aftale jeg godt synes, man kan kalde børnenes kontanthjælpsreform, siger han.

Samlet set vil aftalen løfte 9200 ud af 40.000 børn ud af lavindkomstgruppen i kontanthjælpssystemet. Det vurderer Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/