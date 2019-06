To børn med dansk baggrund er hentet ud af Syrien

Børnene opholdt sig i flygtningelejr med militante krigere. De har også fransk baggrund og er i Frankrig nu.

For første gang er to børn med dansk baggrund hentet ud fra de flygtningelejre i Nordsyrien, hvor tidligere Islamisk Stat-krigere og deres børn tilbageholdes.

Det skriver DR Nyheder.

De to børn er en del af en gruppe på 12 franske børn, der for to dage siden kom fra Syrien til Frankrig.

Det bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for DR Nyheder.

- To forældreløse franske børn, som også har dansk baggrund, er blevet evakueret til Frankrig i et tæt samarbejde mellem franske og danske myndigheder, lyder det i et skriftligt svar.

Ifølge det franske udenrigsministerium er alle de evakuerede børn født af krigere fra den militante gruppe Islamisk Stat.

/ritzau/