Børn med muskelsvind fik nej til dyr medicin: I dag fik de også nej til erstatning i Højesteret

Seks børn, der lider af en sjælden muskelsvindssygdom, er ikke berettiget til at få erstatning, efter at de blev nægtet adgang til milliondyr medicin. Det har Højesteret i dag slået fast

I dag skrives et nyt kapitel i historien om muskelsvindsramte børn og lægemidlet Spinraza. Måske bliver det også det allersidste kapitel.

For Højesteret har tirsdag slået fast, at seks børn, som lider af en sjælden muskelsvindssygdom, SMA, ikke kan få erstatning, fordi de har været nægtet adgang til behandling med det dyre lægemiddel.

Højesteret har dermed frifundet Ankenævnet for Patienterstatningen, skriver Ritzau.

Forældrene til børnene rejste sagen, fordi de mener, at børnene har tabt vigtige funktioner på grund af manglende behandling med præparatet Spinraza i 2017.

Højesteret har imidlertid fundet, at lægerne, der undlod at give børnene den milliondyre medicin, handlede efter bedste evne og i tråd med gældende regler. Sådan lyder begrundelsen i en pressemeddelelse. Her står der blandt andet:

"Der har således i forhold til hver af appellanterne været foretaget faglige vurderinger af, om der uanset prisen var grundlag for at iværksætte behandling med Spinraza, og der foreligger ikke oplysninger, som giver grundlag for at anfægte disse vurderinger."

Landsretten nåede i slutningen af maj sidste år frem til samme konklusion.

Ilddåb for nyt råd



Sagen om lægemidlet Spinraza blev en ilddåb for Medicinrådet, da det begyndte sit arbejde med at prioritere ny, dyr sygehusmedicin ud fra en afvejning af pris og effekt i januar 2017.

Spinraza var rådets første sag og det første lægemiddel nogensinde, der kan behandle en fremadskridende og meget alvorlig form for muskelsvind hos børn, SMA (spinal muskelatrofi). Men behandlingen er ekstremt dyr, og effekten er ikke dokumenteret for en del af patienterne. Sådan skrev Kristeligt Dagblad i 2019.

Kristeligt Dagblad dækkede helt tilbage i 2017, hvordan kun en håndfuld patienter fik de milliondyre indsprøjtninger. Ligesom avisen i denne digitale fortælling beskrev, hvordan Magnus, som lider af SMA, ikke fik adgang til medicinen, fordi prioriteringsorganet Medicinrådet vurderede, at effekten af medicinen var for dårligt dokumenteret for patienter som ham - og prisen uforholdsmæssig høj.

Ikke kun dyrt. Også udokumenteret

Det var Medicinrådet, der dengang - som i dag - rådgav Danske Regioner om brugen af medicin. På baggrund af rådgivningen valgte Danske Regioner, at brugen af lægemidlet ikke skulle udbredes til en bredere gruppe patienter.

Rådet havde gjort det klart, at man kunne gøre brug af Spinraza i enkelte tilfælde, hvis det blev vurderet, at midlet kunne gøre en reel forskel for patienten. Vurderingen måtte ikke afhænge af prisen, oplyste de dengang. Dette er også rådets anbefaling i dag.

Det blev imidlertid ikke vurderet, at nogle af de seks sager var egnet til Spinraza-behandling, og derfor har Højesteret ikke anfægtet den afgørelse, som også landsretten nåede frem til.

Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet, har tidligere forklaret, at det ikke kun er den dyre pris, der ligger til grund for rådets vurdering. Det handler også om medicinens dokumenterede effekt.

"Derfor er det meget vanskeligt for rådet at finde frem til, om der er et rimeligt forhold mellem effekten og den betaling, man forlanger for behandlingen," sagde Steen Werner Hansen i 2020.