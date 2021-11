Børn og forældre håber at vaccine kan holde skolen åben

I køen ved Amager vaccinationscenter står nogle af Danmarks lidt ældre borgere. De venter på at få det tredje stik mod corona.

Fra søndag har de fået selskab af nogle af de yngre medborgere, da de 5- til 11-årige børn nu også er blevet inkluderet i det danske vaccinationsprogram.

11-årige Ida Vintersbølle har søndag taget sin mor, Tina Vintersbølle, med, da hun skulle have sin første coronavaccine.

- Det gjorde ikke så ondt, siger hun, da hun er kommet ud af venteværelset, hvor hun har ventet et kvarter efter vaccinen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det var ikke så slemt, men jeg kunne mærke stikket fra nålen noget tid efter. Da det var færdigt, var jeg lettet og en lille smule svimmel, siger hun.

Ida Vintersbølle havde været meget nervøs op til stikket og bange for, at det ville gøre ondt.

Hun forklarer, at hun har fået vaccinen, fordi der er corona i skolen. Selv har hun flere gange oplevet, at venner fra skolen er blevet smittet.

Tina Vintersbølle fortæller, at datteren har en storesøster på 13 år, som allerede er vaccineret.

- Så vi var inde at bestille tid med det samme, da vi fik chancen. Vi skulle bare have vaccineret hende hurtigst muligt.

- Hendes lillesøster bliver indkaldt i næste uge, og hun skal også vaccineres, siger hun.

Også Sigur Rinnan på 10 år har fået første stik. Han har nissehue på og drikker juice, mens han venter på, at der er gået et kvarter efter vaccinen.

Han har også fået en lille gave - en stribet blyant - fordi han klarede vaccinen flot.

- Det var lidt ubehageligt. Min arm blev øm, siger han og fortæller, at han er mest nervøs for, at han måske ikke kan spille trommer i morgen i Musik.

- Jeg har fået vaccinen, så corona ikke spreder sig. Der har været ret meget corona på skolen her på det sidste.

Sigur Rinnan håber på, at vaccinen giver ham mulighed for at være sammen med sine venner og for "at være mere ude i offentligheden."

Med til vaccinetiden har han sin mor, Riikka Rinnan. Hun vidste på forhånd, at Sigur Rinnan nok skulle klare den godt.

Han har to storebrødre, der tidligere er blevet vaccineret. De havde ingen bivirkninger, og hun regner heller ikke med, at det er tilfældet med den yngste af sønnerne.

- Hele familien har ventet på, at han også kunne få vaccinen. Så er alle vaccineret.

- Jeg har læst en del om, hvilke bivirkninger der kan være. Og jeg er kommet frem til, at det kan have meget mere seriøse følger, hvis han får corona.

Hun fortæller, at det både er håbet om at holde samfundet åbent og den nedsatte risiko for at blive syg, der har været årsag til, at Sigur Rinnan skulle vaccineres.

- Vi har været bombarderet med smittetilfælde, og alle børnene har været nære kontakter mange gange.

- De skal næsten testes hver dag, hvis de skal testes på dag fire og dag seks. Det har været ret hårdt, siger hun.

/ritzau/