Børn og unge har svært ved at læse i dybden

De fleste børn og unge er gode til at afkode korte og faktuelle tekster, men i en tid med mange elektroniske distraktioner har flere elever svært ved at leve sig følelsesmæssigt ind i en fortælling

En hel årgang elever i 8. klasse på en folkeskole i hovedstadsområdet fik i dansk-timen udleveret den samme ungdomsroman, og en forsker skulle følge deres læseproces. De fleste gik bare i gang med at læse, for selve evnen til at afkode tegnene mestrer så godt som alle i den alder. Men det viste sig, at en del af eleverne bagefter havde svært ved at huske, hvad de havde læst.

”Nogle har meget svært ved at koncentrere sig nok om lange tekster til at nå til den aktivitet, vi kalder dybdelæsning. Den roman, eleverne læste, var ungdomsromanen ’Den anden bror’ af Ina Bruhn, som handler om to søskende, der har mistet deres bror i en trafikulykke. Jeg synes selv, det er en bevægende bog om at bearbejde sorg og tab, men jeg oplevede, at en del elever var ret upåvirkede af den. De havde slet ikke haft oplevelsen af et møde mellem sig selv og teksten,” fortæller Kristiane Hauer, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC.