Børn og unge i mistrivsel får Aarhus til at træde på udgiftsbremse

Udgifterne til børn og unge i mistrivsel er så voldsomme, at Aarhus Kommune nu træder hårdt på den økonomiske bremse.

Det skriver DR.dk.

Det gælder to af seks afdelinger under social- og beskæftigelsesforvaltningen, der indfører stop for udgifter og ansættelser.

Det gælder også vikarer ved sygdom og barsel.

- Vi må bare se i øjnene, at der har været en markant stigning i antallet af børn og unge, som mistrives massivt i hverdagen, siger driftschef for Unge, Job og Uddannelse Janus Hedemann.

Social- og beskæftigelsesforvaltningen har ellers fået en ekstra bevilling på 115 millioner kroner for at håndtere ekstra pres på det specialiserede socialområde.

Alligevel er der udsigt til en budgetoverskridelse på 64 millioner kroner.

Udgiftsstoppet betyder blandt andet, at unge med autisme ikke kan få bevilget beskæftigelsesindsatser fra private aktører.

Jannie Kejser, der er fællestillidsrepræsentant for socialrådgivere i social- og beskæftigelsesforvaltningen, er dybt bekymret over situationen.

Hun giver over for DR udtryk for, at udgiftsstoppet kan gå ud over de foranstaltninger, der sættes i værk i forhold til målgruppen.

Janus Hedemann erkender, at spareøvelsen vil få negativ betydning for den service, borgerne får i kommunen.

- Så selvfølgelig vil sådan en opbremsning få en konsekvens for borgerne, siger han til DR.

Udgiftstoppet gælder indtil videre året ud.

