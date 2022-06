Børn og unges mistrivsel vækker dyb bekymring

Danskerne er bekymrede over børn og unges mistrivsel. Ungeforsker mener, at foreningsliv er vejen til mere trivsel.

Forventningspres, særlige behov eller diagnoser, ensomhed og et stigende antal børn med skolevægring.

Undersøgelser inklusive den seneste nationale sundhedsprofil slår igen og igen fast, at det er ilde fat med trivslen hos mange børn og unge.

Problemet bekymrer seks ud af ti danskere. Lige så mange mener, at der er for stort et fokus på, at børn skal præstere og opnå resultater. Blandt forældre er tallene endnu højere.

Det viser en ny undersøgelse fra Norstat foretaget for landets næststørste idrætsorganisation, DGI.

DGI-formand Charlotte Bach Thomassen mener, at presset skal lettes på børn og unge, så der kan skabes frirum og fællesskaber for at undgå, at så mange mistrives.

- Vi har ikke råd til at behandle os ud af så store trivselsproblemer, som undersøgelser gang på gang viser for børn og unge.

I stedet skal det blinkende røde trivselsregnskab mødes med mere forebyggelse, påpeger hun.

For der skal skrues op for børn og unges frirum og ned for præstationspresset, lyder meldingen fra DGI, der har godt 700.000 børn og unge under 18 år som medlemmer.

- Vores fokus skal være, hvad børn og unge motiveres af, så de vælger vores tilbud til af lyst. Og så vi udkonkurrerer at sidde alene hjemme og spille små spil på mobiltelefonen, siger Charlotte Bach Thomassen.

- De vil jo gerne være sammen med vennerne og have det sjovt. Foreningslivet skal være det frirum fra al perfekthed og forventningspres, som de har rigeligt af på så mange områder.

Centerchef fra Center for Ungdomsstudier ph.d. Søren Østergaard er enig.

- En voksende gruppe børn og unge er meget dårlige til at komme ind i fællesskaber. De er vokset op foran skærmen og har aldrig udviklet evner til at begå sig.

Han kalder fritids- og idrætsliv en perfekt øvebane for bedre trivsel. Men det kræver, at foreningerne tager opgaven alvorligt.

- Det kræver trænere og ledere, der skaber gode og trygge rammer. Når det lykkes, så lærer man så meget mere om livet af håndbold end bare at spille håndbold.

/ritzau/