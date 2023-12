Børn på Fyn ligger under gennemsnit for autismediagnoser

Der er stor forskel i antallet af autismediagnoser rundt i landet.

Det viser en analyse fra Autismeforeningen baseret på tal fra Landspatientregisteret og fra Social- og Boligstyrelsen, skriver Politiken.

Eksempelvis var der i Slagelse 573 0-17-årige med diagnosen i 2021. Til sammenligning var der på hele Fyn 625.

Slagelse har per 2023 34.648 indbyggere, mens der på Fyn bor omkring en halv million.

- Det skriger til himlen, at der er så stor forskel på de fynske kommuner og resten af landet. Det kan ikke være rigtigt, siger Autismeforeningens formand, Karina Bundgaard, til avisen.

Ifølge Bundgaard ligger landsgennemsnittet på to procent.

Med de 573 tilfælde på Slagelse svarer det dog til, at 3,9 procent af kommunens børn og unge har diagnosen.

Middelfart er den fynske kommune med den højeste andel på 1,1 procent, mens tallet for Assens blot lyder på 0,5 procent, den laveste andel på øen.

Antallet af psykiatriske diagnoser til børn og unge er ifølge Politiken steget væsentligt i de seneste år.

I januar blev antallet af autister mellem 0 og 18 år i Danmark opgjort til at være 26.100.

Ifølge en analyse fra Autismeforeningen har et stigende antal børn i grundskolen skolefravær på grund af mistrivsel.

I 2023 svarede 16 procent af deltagerne, forældrene til børn med diagnosen, at deres barn har haft ufrivilligt fravær i over et år.

Da undersøgelsen blev lavet, svarede 45 procent, at deres barn på det tidspunkt ikke gik i skole som følge af mistrivsel, skriver Politiken.

Professor og overlæge Niels Bilenberg på Odense Universitetshospitals børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, der tager imod alle henvisninger til udredning i det offentlige på Fyn, afviser, at man ikke er grundig nok i sine undersøgelser.

/ritzau/