Børn undervises i “kraftfulde kampråb” til demonstrationer for Palæstina

I dag er en festdag i Norge. Det er landets grundlovsdag, og det markeres med skåltaler og fester, mens nogle stolt trækker i egnsdragter. Men det er nok de færreste, der hejser dannebrog og iklæder sig rødt og hvidt den 5. juni.

Engang var det anderledes, og sådan skal det blive igen. Det mener Olav Hesseldahl i hvert fald. Han har taget initiativ til Foreningen 5. juni, som arrangerer over 200 grundlovsfester landet over. Og der er god grund til at markere dagen, mener en forsker. Det handler om politisk engagement og dannelse, fortæller han i dagens Kristeligt Dagblad .

Børn undervises i kampråb for Palæstina

I Medborgerhuset på Nørrebro i København kan børn i disse dage øve sig i “stærke budskaber” og være med til at finde på “kraftfulde kampråb” til pro-palæstinensiske demonstrationer. Det fremgår af et program til en række workshops, som Børneblokken for Palæstina står bag, skriver Berlingske.

Men ifølge børnepsykolog John Halse er det et “overgreb” at inddrage børn i den komplekse konflikt. En kritik, som initiativtager Signe Flyvbjerg afviser pure. Hun mener, at det er vigtigt at oplyse om konflikten, og at børn også har lov at “opleve” demonstrationerne for Palæstina.

Nødhjælpshavn i Gaza er klar til brug

Den amerikanske flydende havnekaj ved stranden i Gaza er nu fæstnet, og det gør det muligt at sende nødhjælp ind til landstriben. Det fortæller USA og Israels militær ifølge nyhedsbureauet AFP. Der forventes at blive leveret omkring 500 tons nødhjælp i løbet af de næste dage.

Den nye havnekaj skal gøre det nemmere at levere nødhjælp til borgerne i Gaza. Foto: U.s. Central Command/Reuters/Ritzau Scanpix

Det kræver dog store sikkerhedsforanstaltninger, og de israelske myndigheder har før fået kritik for ikke at beskytte nødhjælpsarbejdere. Samtidig har Hamas ifølge nyhedsbureauet AP truet med at angribe alle fremmede styrker, der nærmer sig Gaza.

Eksperter: Ministerium har bevidst brudt loven

Miljøministeriet har med åbne øjne brudt loven, når de har gjort det muligt for virksomheder som for eksempel Cheminova at udlede miljøfarlige stoffer i allerede forurenede havområder. Det vurderer eksperter over for <u>DR</u> på baggrund af interne dokumenter.

Ifølge professor i forvaltnings- og forfatningsret Frederik Waage har ministeriet endda forsøgt at skjule et brud på EU-regler. Det afviser miljøminister Magnus Heunicke (S) dog. Han siger til DR, at man i ministeriet ikke “gemmer noget som helst væk”.

Museer får millionindsprøjtning

Der er vindere, og der er tabere, men de danske museer kan generelt set være glade. De statsstøttede museer tilføres med den nye museumsreform i alt 75 millioner kroner årligt. Det fortalte kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Mod) på et pressemøde i går.

Flere jyske museer, herunder Moesgaard Museum og Aros, kan se frem til en økonomisk indsprøjtning, men på Arken syd for København, som har været præget af dårlig økonomi, mister direktør Marie Nipper 6,7 millioner kroner i støtte. Hun har ikke “lyst til at miste penge”, siger hun til DR, men alligevel er hun positivt stemt over for museumsreformen.

Nonner sælger rengøringsmidler

Elregningerne er skudt i vejret flere steder i Europa. Og på klostret Notre-Dame-des-Neiges i Frankrig er priserne blevet så høje, at nonnerne har taget alternative midler i brug for at betale regningerne.

Cisterciensernonnerne har ved hjælp af deres eget kildevand og æteriske olier fremstillet produkter til rengøring, som nu sælges på internettet og i lokale butikker. Det skriver The Guardian. I videoer reklamerer nonnerne fra bjergklostret for deres produkter under sloganet “et pust af naturen i hjemmet”.