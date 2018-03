Børne-agenter skal afsløre cigaretsalg

Socialdemokratiet foreslår, at børn og unge skal medvirke til at afsløre butikkers ulovlige cigaretsalg. I Coops butikker agerer unge hemmelige agenter.

Stik imod den politiske målsætning om en røgfri generation i 2030 stiger andelen af børn og unge, der tænder deres første cigaret.

I et forsøg på at bremse den udvikling foreslår Socialdemokratiet at etablere en statslig kontrolenhed under Sundhedsministeriet, som kan benytte sig af såkaldte "mystery shoppers".

I enheden skal indgå børn og unge, der skal forsøge at stoppe butikkernes ulovlige salg af tobak til unge under 18 år, skriver avisen Danmark.