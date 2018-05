Børnehaveklasselærer: At dumpe børn er ikke vejen frem

Et politisk flertal er blevet enige om at indføre prøver for at teste børns sprog i børnehaveklassen.

Fokus bør være på at arbejde med sproget hos børn, inden de starter i skole, i stedet for at lave sprogprøver allerede i børnehaveklassen.

Det mener Pia Jessen, der er formand for Børnehaveklasseforeningen. Hun kalder udviklingen om sprogprøver så tidligt for "ærgerligt".

- Det er aldrig sjovt at være et barn, der skal gå om. For mig er det vigtigt, at vi starter med den tidlige indsats, siger hun.

Udmeldingen kommer, efter at der onsdag blev samlet et flertal for at indføre sprogprøver i børnehaveklassen.

Det skal gælde børn i skoler, hvor der er mange elever fra udsatte boligområder. De skal fremover have deres sprog testet.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet blevet enige om.

Prøverne skal komme sammen med en intensiv danskundervisning. Består børnene ikke, har de mulighed for at få ekstra undervisning i sommerferien.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har ladet forstå, at en konsekvens kan være, at der er nogen børn, der ikke rykker op til at starte med.

Det er særligt den stopklods, som ærgrer Pia Jessen.

- Hvis man laver en sprogvurdering med en stopprøve, vil det sige, at man nærmest går ind og dumper børn.

- Man risikerer, at der er nogen børn, der skal gå om, hvilket jeg synes, er en rigtig dårlig start på skolelivet, siger hun.

Sprogprøverne er en del af et omfattende ghettoudspil, som regeringen præsenterede tidligere på året.

/ritzau/