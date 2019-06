Børnehaver med problemer skal have akut hjælp i København

I København vil børne- og ungdomsborgmesteren sætte de mest problematiske institutioner under administration.

Taler pædagogerne grimt til børnene, eller ser de ud til helt at have mistet overblikket på stuen eller legepladsen?

Der skal handles med det samme, hvis en tilsynsførende under et kontrolbesøg i en vuggestue eller børnehave i Københavns Kommune vurderer, at noget er helt galt med forholdene i den pågældende institution.

Det fremgår af en plan om en forstærket indsats på problemramte børneinstitutioner i Københavns Kommune, som børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) står bag. Det skriver Politiken.

Senest dagen efter, at de dårlige forhold er registreret, skal daginstitutionen have et strakspåbud om at rette op på situationen, og institutionen skal dermed reelt sættes under administration.

Tiltaget kommer efter afsløringer i et dokumentarprogram på TV2 om omsorgssvigt i flere af kommunens daginstitutioner.

- København har et af landets mest ambitiøse pædagogiske tilsyn, men vi kan se, at vi ikke handler nok på det, så nu skal vi sætte ind langt hurtigere og mere effektivt, når vi opdager institutioner med vanskeligheder, siger Jesper Christensen til Politiken.

En af ambitionerne i hans plan er, at ingen daginstitutioner må have røde anmærkninger flere år i træk.

Flere institutioner havde røde anmærkninger både i 2018 og 2017, så der var ikke rettet op på de skæve forhold, selv om de var opdaget

De fleste daginstitutionspædagoger i København er organiseret i organisationen LFS, og her hilser næstformand Jan Hoby borgmesterens udspil velkommen.

Men han mener, at der skal mere til.

- I de seneste par år har vi gennem et styrket tilsyn fået mere data, så man kan spotte problemerne tidligere. Men det viser sig, at en del institutioner alligevel går under radaren.

- Derfor skal vi også have sænket tærsklen for, hvornår områdechefer, pædagogiske konsulenter og pædagoger studser over det, der ikke fungerer – og melder det videre, siger Jan Hoby til Politiken.

/ritzau/