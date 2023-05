Børnelæge advarer mod operation af dreng i fangelejr

Regeringen bør tilbyde en seksårig dreng at komme til Danmark sammen med sin mor, så han kan blive opereret for sine luftvejsproblemer.

Opereres han i al-Roj-lejren eller et andet sted i Syrien, er risikoen for komplikationer stor, siger børnelæge Klaus Birkelund Johansen.

Han er næstformand i Dansk Pædiatrisk Selskab, som er en faglig sammenslutning af børnelæger.

- Jeg har begrænset kendskab til sundhedsvæsenet i Syrien, men umiddelbart er det min vurdering, at det er en behandling, der skal foregå Danmark.

- Det skyldes de komplikationer, som kan opstå ved operationen, og som kan være svære at håndtere, siger Klaus Birkelund Johansen.

Han udtaler sig efter at have læst de anbefalinger, som en lægegruppe under Sundhedsstyrelsen 21. april gav til regeringen.

Her står, at en evakuering af drengen er presserende, fordi der er sket en bekymrende forværring i hans sundhedstilstand.

Alligevel oplyste regeringen forrige fredag, at drengen og hans mor, der har somalisk baggrund, ikke vil blive tilbudt evakuering. Det gælder kun en anden mor og hendes to børn, som opholder sig i samme lejr.

Når de på et tidspunkt ventes at komme til Danmark, vil den seksårige være det eneste danske barn, som er tilbage i lejren.

Ifølge Sundhedsstyrelsens lægegruppe har han kronisk diarré, problemer med ører, næse og hals, og han viser tegn på angst og depression.

Klaus Birkelund Johansen bemærker især, at drengen har problemer med sine luftveje. Nogle gange i så alvorlig grad at han må sove siddende.

- I de beskrivelser, jeg har set, er der ingen tvivl om, at drengens tilstand er i forværring. Derfor virker det utilstedeligt, at han ikke kommer til Danmark og får hjælp.

- Og selvfølgelig skal hans mor med, for man må ikke adskille børn og forældre.

En af de få, der har besøgt drengen og hans mor i lejren, er advokat Knud Foldschack, der tidligere har betegnet drengens situation som yderst alvorlig.

- Han kan ikke høre noget nu. Han har granatsplinter i kroppen. Han risikerer at dø. Han skal opereres, sagde Foldschack 12. maj til Ritzau.

Regeringen meddelte dengang, at den var parat til at evakuere drengen, men at det kræver samtykke fra barnets mor.

I et skriftligt citat til flere medier fastholder integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), at drengen kan blive evakueret uden sin mor.

Derudover oplyser han, at regeringen har vurderet, at moren ikke har nogen reel tilknytning til Danmark.

