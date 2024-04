Børnene fik frataget deres royale titler i 2022. Nu sætter prins Joachim og prinsesse Marie ord på familiedramaet

I går hvilede alles øjne på den historiske bygning Børsen, der brændte.

Klokken 07.30 lød alarmen hos Hovedstadens Beredskab. Der gik ikke længe, før halvdelen af bygningen var opslugt af flammerne. Det endte blandt andet med at koste det ikoniske dragespir.

Natten igennem har brandfolk fortsat kæmpet med flammerne og arbejdet på at sikre ydremurene, der er sammenstyrtningstruede. I dag, nærmest præcist et døgn senere, er omkring 50 brandfolk stadig i gang med vandkanoner.

Beredskabet forventer at være færdige med slukningsarbejdet i morgen, skriver DR.

Hvad skal der ske nu?

Det var ikke en hvilken som helst bygning, der brændte. Børsen blev bygget i 1600-tallet under kong Christian IV og var den eneste handelsbygning fra sin tid, der stod tilbage. Det var et stykke af dansk kulturarv, som du kan læse i denne artikel.

Derfor bliver der allerede nu spekuleret i, om Børsen skal genopbygges.

På et pressemøde i går aftes sagde Brian Mikkelsen, der er direktør for Dansk Erhverv, som ejer og til dagligt holder til i Børsen, at bygningen skulle genopbygges "no matter what" [uanset hvad].

Kulturministeren Jakob Engel-Schmidt (Mod) skrev ligeledes på det sociale medie X, at han vil gøre "alt hvad jeg kan, for at dragespiret igen kommer til at tårne sig op over København".

— Jakob Engel-Schmidt (@engelschmidt) April 16, 2024

Kristeligt Dagblad var også til stede ved Børsen, og i dagens avis kan du læse en reportage fra branden. Derudover kan du blive klogere på kulturarvs betydning for os mennesker, og hvordan flammer har fyldt i litteraturen.

Prins Joachim i stort interview med Washington Post

Vi rykker videre fra branden i Børsen til amerikanske Washington, D.C., hvor prins Joachim og hans familie har boet siden i sommers.

I et stort interview med den amerikanske avis The Washington Post sætter han og prinsesse Marie ord på familiedramaet i kongehuset. I interviewet spørges der blandt andet ind til dronning Margrethes beslutning fra 2022 om at fratage prins Joachims fire børn deres royale titler.

"Det er kompliceret. Det er også deres navn. Det har været deres identitet, siden de blev født. Så det er mere, end hvad nogle folk bare ser som en titel," siger prinsesse Marie, mens prins Joachim tilføjer, at "vi er kommet videre".

Nye Borgerlige har fået ny leder

Tilbage i Danmark er Martin Henriksen blevet valgt som ny formand for Nye Borgerlige.

Da partiets medlemmer i går mødtes på et ekstraordinært årsmøde, skulle de først og fremmest stemme om partiets fremtid. Efter at have stemt for, at partiet skulle overleve, valgte de den nye formand.

Martin Henriksen vil fortsætte den stramme udlændingepolitik og blå fordelingspolitik, og så vil han i endnu højere grad gå imod eliten, skriver Ritzau.

Domkirke er "utroligt tæt på" at overholde løfte til staten

Da menighedsrådet i Københavns Domkirke købte Fiolstræde 4-6, var det tænkt som "et åbent hus for byens befolkning". Og som en del af aftalen med staten forpligtede domkirken sig til, at kun 25 procent af bygningen måtte lejes ud. Men fem år efter købet, er det stadig ikke indfriet.

I november 2023 udgjorde kirkens egne aktiviteter kun 68 procent af den samlede aktivitet i bygningen, hvoraf resten blev lejet ud. I dag er det tal 74 procent og altså "utrolig tæt på at opfylde målet", som Henrik Kousholt, der er administrationschef i Københavns Domkirke, siger det. Hvordan kirken er nået frem til det tal, kan du læse om her.

Kunstner fik sms om, at hans billede var reddet ud af Børsen

Morgensamling slutter, hvor vi begyndte. For under brandslukningen blev adskillige malerier reddet ud af bygningen. Et af disse var af kunstneren Thomas Kluges.

Inden han overhovedet vidste, at bygningen stod i flammer, fik han en sms om, at hans maleri var blevet reddet ud.

"Det er jeg utrolig lettet over," siger han til TV 2 Øst, men understreger også, at i går var en "sorgens dag".

I 1995 blev Thomas Kluge hyret til at male et søstermaleri til Skagen-malerens P.S. Krøyers "Københavns Børs" fra 1895. Kluges maleri fik navnet "Handelskammeret" og har siden hængt i Børsen. Krøyers maleri blev også reddet ud af Børsen.